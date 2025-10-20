İstanbul 20 Ekim Pazartesi Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 20 Ekim 2025 Pazartesi günü hava durumu bulutlu olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 14°C civarında. Gündüz ise sıcaklığın 18°C'ye ulaşması bekleniyor. Hava yine bulutlu kalacak. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklık yaklaşık 15°C seyredecek. Hava az bulutlu olacak. Rüzgar doğu yönünden esiyor. Hızı saatte 13 km olacak. Nem oranı sabah %71, gündüz %58. Akşam %70 ve gece %76 seviyelerinde tahmin ediliyor.

21 Ekim Salı günü sıcaklık sabah 20°C, gece ise 14°C olarak ölçülecek. Gündüz saatlerinde hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık gün boyunca 20°C civarında kalacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden eserken, saatte 14 km hızla esecek. Nem oranı sabah ve gündüz %56, akşam %70 ve gece %76 olarak tahmin ediliyor.

22 Ekim Çarşamba günü sabah saatlerinde sıcaklık 20°C, gece ise 16°C olacak. Gündüz saatlerinde hava bulutlu ve güneşli arası bir görünüm sergileyecek. Sıcaklık yine 20°C civarında seyredecek. Rüzgar güneybatı yönünden saatte 9 km hıza ulaşacak. Nem oranı sabah %73, gündüz %73, akşam %70 ve gece %76 olarak belirlendi.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Sıcaklıklar 14°C ile 20°C arasında değişecek. Sabaha ve akşama karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Kat kat giyinmek ve bir ceket bulundurmak faydalı olacak. Hava koşullarına bağlı olarak nem oranı değişebilir. Rüzgarın hızı artabilir. Dışarı çıkarken uygun kıyafet ve aksesuarları seçmek de gereklidir.