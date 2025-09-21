HABER

İstanbul 21 Eylül Pazar Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 21 Eylül 2025 Pazar günü hava durumu genellikle az bulutlu.

Sıcaklık gündüz saatlerinde 25°C, gece ise 19°C civarında olacak. Önümüzdeki günlerde benzer koşulların devam etmesi bekleniyor. 22 Eylül Pazartesi günü sıcaklık 26°C'ye çıkacak. 23 Eylül Salı günü ise sıcaklık yine 26°C olarak ölçülecek.

Bu dönemde hava sıcaklıkları mevsim normallerinde kalacak. Yağış beklenmemektedir. Açık hava etkinlikleri için uygun bir zaman. Dışarıda vakit geçirmek keyifli olacak.

Güneş ışınları, öğle saatlerinde dik açıyla gelir. Özellikle, 11:00 ile 16:00 arasında dışarıda olunacaksa korunmak önemlidir. Şapka takmak ve güneş kremi kullanmak faydalı olacaktır. Bol su içmek de unutulmamalıdır. Uzun süre güneşe maruz kalmaktan kaçınmak gerekir. Mümkünse gölgede kalmak sağlığınız açısından önemlidir.

Sıcak havalarda, hassas grupların dikkatli olması önemlidir. Yaşlılar ve çocuklar, aşırı sıcak ortamlarda uzun süre kalmamalıdır. Serin, gölgeli alanlarda vakit geçirmek iyi bir tercihtir. Düzenli aralıklarla su içmek vücudu nemli tutar.

İstanbul'daki hava koşulları önümüzdeki günlerde genel olarak açık ve sıcak kalacak. Güneşin zararlı etkilerinden korunmak sağlık için önemlidir. Sıcak havalara karşı tedbirli olmak sağlığınızı korumaya yardımcı olur.

