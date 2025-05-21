İstanbul 21 Mayıs Çarşamba hava durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 21 Mayıs 2025 Çarşamba günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Sıcaklık gündüz 24°C, gece ise 17°C civarında seyredecek. Rüzgar hafif esecek. Bu koşullar açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

22 Mayıs Perşembe günü hava sıcaklığı 28°C'ye yükselecek. Güneşli ile parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Bu sıcaklık yazın yaklaşmakta olduğunu gösteriyor. 23 Mayıs Cuma günü ise hava sıcaklığı 26°C civarında olacak. Puslu güneşli bir hava tahmin ediliyor. 24 Mayıs Cumartesi günü sıcaklık yine 26°C civarında, çok bulutlu bir hava öngörülüyor. Bu günlerde hava koşulları açık hava etkinlikleri için uygun görünüyor.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları artacak. Güneş ışınlarının daha yoğun olacağı ve nem oranının yükseleceği tahmin ediliyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneş koruyucu ürünler kullanması önerilir. Bol su içmeleri ve hafif, nefes alabilir kıyafetler tercih etmeleri de faydalıdır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek, olası sürprizlere karşı yardımcı olacaktır.