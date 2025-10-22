İstanbul 22 Ekim Çarşamba Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 22 Ekim 2025 Çarşamba günü hava durumu sabah saatlerinde 20°C civarında olacaktır. Gece ise sıcaklık 16°C seviyelerine düşecektir. Gün boyunca hava sıcaklığının 18°C ile 20°C arasında değişmesi beklenmektedir. Nem oranı %73 civarında olacaktır. Rüzgar hızı ise 9 km/saat olarak tahmin edilmektedir. Gün içerisinde su sıcaklığının 19°C olması öngörülmektedir.

23 Ekim 2025 Perşembe gününde hava sıcaklığı 18°C ile 19°C arasında olacaktır. Nem oranı %74 civarında olacaktır. Rüzgar hızı tahminen 1.8 km/saat şeklinde öngörülmektedir. Su sıcaklığı yine 19°C olarak tahmin edilmektedir.

Cuma günü, 24 Ekim 2025, hava sıcaklığı 19°C ile 22°C arasında olacağı öngörülmektedir. Nem oranı %71 seviyesinde olacaktır. Rüzgar hızı 20 km/saat beklenmektedir. Gün içinde su sıcaklığının 19°C olması tahmin edilmektedir.

Cumartesi günü, 25 Ekim 2025, hava sıcaklığı 20°C ile 23°C arasında olacaktır. Nem oranı %74 seviyesine çıkacaktır. Rüzgar hızı 25 km/saat olarak tahmin edilmektedir. Su sıcaklığının 19°C olması öngörülmektedir.

Önümüzdeki günlerde İstanbul'da hava koşulları değişkenlik gösterecektir. Yağışların etkili olması beklenmektedir. Planlarınızı yaparken hava durumunu kontrol etmek faydalı olacaktır. Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez giysiler almanız önerilir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olmalısınız. Rüzgarın etkisini azaltacak alanlarda vakit geçirmek önemlidir. Hava koşullarına uygun giysiler giymek sağlığınızı korumanıza katkı sağlar.