HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İstanbul 22 Ekim Çarşamba Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 22 Ekim 2025 tarihinde hava sıcaklığı gündüz 20°C, gece ise 16°C olarak bekleniyor. Nem oranı %73 seviyesinde olacak. 23 Ekim'de sıcaklık 18°C ile 19°C arasında değişecek. 24 Ekim'de hava sıcaklığı 19°C ile 22°C arasında tahmin ediliyor. 25 Ekim'de ise 20°C ile 23°C arasında bir sıcaklık söz konusu. Hava durumu değişkenlik gösterebilir, bu nedenle planlarınızı yaparken güncel hava bilgilerini kontrol etmek önem taşıyor.

İstanbul 22 Ekim Çarşamba Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 22 Ekim 2025 Çarşamba günü hava durumu sabah saatlerinde 20°C civarında olacaktır. Gece ise sıcaklık 16°C seviyelerine düşecektir. Gün boyunca hava sıcaklığının 18°C ile 20°C arasında değişmesi beklenmektedir. Nem oranı %73 civarında olacaktır. Rüzgar hızı ise 9 km/saat olarak tahmin edilmektedir. Gün içerisinde su sıcaklığının 19°C olması öngörülmektedir.

23 Ekim 2025 Perşembe gününde hava sıcaklığı 18°C ile 19°C arasında olacaktır. Nem oranı %74 civarında olacaktır. Rüzgar hızı tahminen 1.8 km/saat şeklinde öngörülmektedir. Su sıcaklığı yine 19°C olarak tahmin edilmektedir.

Cuma günü, 24 Ekim 2025, hava sıcaklığı 19°C ile 22°C arasında olacağı öngörülmektedir. Nem oranı %71 seviyesinde olacaktır. Rüzgar hızı 20 km/saat beklenmektedir. Gün içinde su sıcaklığının 19°C olması tahmin edilmektedir.

Cumartesi günü, 25 Ekim 2025, hava sıcaklığı 20°C ile 23°C arasında olacaktır. Nem oranı %74 seviyesine çıkacaktır. Rüzgar hızı 25 km/saat olarak tahmin edilmektedir. Su sıcaklığının 19°C olması öngörülmektedir.

Önümüzdeki günlerde İstanbul'da hava koşulları değişkenlik gösterecektir. Yağışların etkili olması beklenmektedir. Planlarınızı yaparken hava durumunu kontrol etmek faydalı olacaktır. Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez giysiler almanız önerilir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olmalısınız. Rüzgarın etkisini azaltacak alanlarda vakit geçirmek önemlidir. Hava koşullarına uygun giysiler giymek sağlığınızı korumanıza katkı sağlar.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ege’nin incisi İzmir’de Kültür Yolu Festivali başlıyorEge’nin incisi İzmir’de Kültür Yolu Festivali başlıyor
Meteoroloji gün verip uyardı! İstanbul ve Ankara'da üç gün yağış varMeteoroloji gün verip uyardı! İstanbul ve Ankara'da üç gün yağış var

Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ortalık savaş alanına döndü: Kavgada 1 kişi öldü, 5 yaralı

Ortalık savaş alanına döndü: Kavgada 1 kişi öldü, 5 yaralı

Menzil'de miras kavgası! Bu sefer orada karşı karşıya geldiler

Menzil'de miras kavgası! Bu sefer orada karşı karşıya geldiler

Barcelona'dan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi fark! Olympiakos'a dinlene dinlene gol attılar

Barcelona'dan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi fark! Olympiakos'a dinlene dinlene gol attılar

Fenomen dizide kriz büyüdü set durdu! Yeni bölüm iptal edildi

Fenomen dizide kriz büyüdü set durdu! Yeni bölüm iptal edildi

Yıllar sonra bir ilk!

Yıllar sonra bir ilk!

21 Ekim Salı 2025 güncel altın fiyatları

21 Ekim Salı 2025 güncel altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.