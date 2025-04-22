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İstanbul 22 Nisan Salı Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 22 Nisan 2025 Salı günü, hava genellikle güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 21°C, gece ise 11°C civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, Nisan ayının ortalama değerlerine yakın. Mevsim normallerinde bir hava durumu bekleniyor.

İstanbul 22 Nisan Salı Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?
Melih Kadir Yılmaz

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 23 Nisan Çarşamba günü hava güneşli olacak. Sıcaklıklar 19°C ile 10°C arasında değişecek. 24 Nisan Perşembe günü, bulutlu havanın ardından parlak bir gökyüzü bekleniyor. Sıcaklıklar 18°C ile 10°C arasında olacak. 25 Nisan Cuma günü ise kısmen güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 18°C ile 12°C arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman ve yağışsız olacak. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmakta fayda var. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Kat kat giyinmek ve yanınızda hafif bir mont bulundurmak faydalı olacaktır. Güneşli günlerde ultraviyole (UV) ışınlarının etkisi artabilir. Bu nedenle, güneş koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak cilt sağlığınız için önemlidir. Rüzgarın hızının artabileceği günlerde açık alanlarda dikkatli olunması gerekir. Rüzgarın etkisiyle devrilebilecek nesnelerden uzak durulması önerilir.

İstanbul'da önümüzdeki günlerde genel olarak ılıman ve güneşli bir hava bekleniyor. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak, sağlıklı ve keyifli bir hafta geçirmenize yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
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