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İstanbul 23 Nisan Çarşamba Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 23 Nisan 2025 Çarşamba günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 17°C, gece sıcaklığı ise 13°C civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, Nisan ayının ortalama değerlerine yakın. İstanbul'un ılıman ikliminde güzel bir gün yaşanacak.

İstanbul 23 Nisan Çarşamba Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?
Ufuk Dağ

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 24 Nisan Perşembe günü hava, bulutlu havanın ardından güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 18°C, gece sıcaklığı ise 10°C civarında olacak. 25 Nisan Cuma günü ise puslu bir güneş altında hava, gündüz 18°C, gece 11°C sıcaklıklarında kalacak. Bu dönemde yağış beklenmiyor ve nem oranı düşük seviyelerde kalacak.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Yanınıza hafif bir ceket almanız faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş gözlüğü kullanabilirsiniz. Alerjik reaksiyonların artabileceğini unutmamak gerekir. Alerjiye yatkınsanız, gerekli önlemleri almanızda fayda var.

İstanbul'da önümüzdeki günlerde hava koşulları oldukça elverişli olacak. Bu fırsatı değerlendirerek açık hava aktivitelerine katılabilir, doğanın tadını çıkarabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
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