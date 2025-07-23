İstanbul 23 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 23 Temmuz 2025 Çarşamba günü hava sıcaklıkları 25°C ile 39°C arasında değişecek. Gündüz sıcaklıkları 35°C civarına ulaşacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 24°C'ye düşmesi bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 17 km ile 26 km arasında esecek. Nem oranı ise %42 ile %64 arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde sıcak hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 24 Temmuz Perşembe günü gündüz sıcaklığının 33°C, gece sıcaklığının ise 23°C olması öngörülüyor. 25 Temmuz Cuma günü gündüz sıcaklığının 34°C, gece sıcaklığının 24°C civarında olacağı tahmin ediliyor.

Bu sıcak hava koşulları, açık hava etkinlikleri ve dışarıda vakit geçirenler için zorluklar yaratabilir. Sıcak havalarda, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmekten kaçınılmalıdır. Bol su içilmeli ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde güneş kremi kullanmak ve şapka takmak cilt koruması açısından önemlidir. Klima veya vantilatör gibi serinletici cihazların kullanımı rahatlama sağlayabilir. Sıcak hava koşullarının devam etmesi nedeniyle, bu önlemleri alarak sağlığınızı korumanız gereklidir.