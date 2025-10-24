İstanbul 24 Ekim Cuma Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 24 Ekim 2025 Cuma günü şiddetli sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklığı 16°C ile 24°C arasında değişecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgarın hızı 4.5 km/saat civarında seyredecek. Gün doğumu saati 07:25. Gün batımı saati ise 18:10 olarak öngörülüyor.

Haftanın ilerleyen günlerinde, 25 Ekim Cumartesi günü sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sıcaklık 14°C ile 20°C arasında değişecek. 26 Ekim Pazar günü yüksek bulutlar arasında güneşli bir hava hakim olacak. O gün sıcaklık 18°C ile 21°C arasında olacak. 27 Ekim Pazartesi günü bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 15°C ile 23°C arasında seyredecek.

Bu dönemde yağışlı günlerde su birikintileri oluşabilir. Trafik koşulları zorlaşabilir. Seyahat planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurun. Gerekli önlemleri almanız faydalı olacaktır. Yüksek nem oranları nedeniyle açık hava etkinliklerinizi planlarken uygun kıyafetler seçmeye özen gösterin.