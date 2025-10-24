HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İstanbul 24 Ekim Cuma Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 24 Ekim 2025 tarihinde şiddetli sağanak yağışlar bekleniyor. Hava sıcaklığı 16°C ile 24°C arasında değişecek. Yüksek nem oranı ve rüzgar hızı 4.5 km/saat olarak öngörülüyor. 25 Ekim Cumartesi günü gök gürültülü sağanak yağışlar yaşanacak. Hafta sonu hava durumu, açık hava etkinlikleri için önem taşır. Seyahat planlarınızı oluştururken hava koşullarını dikkate almanızda fayda var.

İstanbul 24 Ekim Cuma Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 24 Ekim 2025 Cuma günü şiddetli sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklığı 16°C ile 24°C arasında değişecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgarın hızı 4.5 km/saat civarında seyredecek. Gün doğumu saati 07:25. Gün batımı saati ise 18:10 olarak öngörülüyor.

Haftanın ilerleyen günlerinde, 25 Ekim Cumartesi günü sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sıcaklık 14°C ile 20°C arasında değişecek. 26 Ekim Pazar günü yüksek bulutlar arasında güneşli bir hava hakim olacak. O gün sıcaklık 18°C ile 21°C arasında olacak. 27 Ekim Pazartesi günü bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 15°C ile 23°C arasında seyredecek.

Bu dönemde yağışlı günlerde su birikintileri oluşabilir. Trafik koşulları zorlaşabilir. Seyahat planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurun. Gerekli önlemleri almanız faydalı olacaktır. Yüksek nem oranları nedeniyle açık hava etkinliklerinizi planlarken uygun kıyafetler seçmeye özen gösterin.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CHP'de gözler Ankara'da! Kurultay davası başladıCHP'de gözler Ankara'da! Kurultay davası başladı
DEM Parti'den 'İmamoğlu ve TELE 1' tepkisiDEM Parti'den 'İmamoğlu ve TELE 1' tepkisi

Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump duyurdu: "Yakında Venezuela'da bir kara operasyonu olacak"

Trump duyurdu: "Yakında Venezuela'da bir kara operasyonu olacak"

İsrailli bakan: "Her şeylerini aldık! Tek şey kaldı..."

İsrailli bakan: "Her şeylerini aldık! Tek şey kaldı..."

Samsunspor, Avrupa'da tarih yazıyor! Şimdi de Dinamo Kiev'i dize getirdiler...

Samsunspor, Avrupa'da tarih yazıyor! Şimdi de Dinamo Kiev'i dize getirdiler...

Oyuncu İrem Helvacıoğlu’nun kaza görüntüleri ortaya çıktı

Oyuncu İrem Helvacıoğlu’nun kaza görüntüleri ortaya çıktı

Sadece 1 kişi yetiştirdi! 'Uygulansaydı 5 TL, 10 TL, 15 TL'ye satılmazdı'

Sadece 1 kişi yetiştirdi! 'Uygulansaydı 5 TL, 10 TL, 15 TL'ye satılmazdı'

ŞOK'a UGG botlar geliyor!

ŞOK'a UGG botlar geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.