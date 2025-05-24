İstanbul 24 Mayıs Cumartesi hava durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 24 Mayıs 2025 Cumartesi günü hava durumu, gündüz saatlerinde 21°C, gece saatlerinde ise 14°C civarında olacak. Gün boyunca parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.

25 Mayıs Pazar günü gündüz sıcaklığının 21°C, gece sıcaklığının ise 15°C olacağı gözlemleniyor. Bu gün yağmurlu bir hava tahmin ediliyor. 26 Mayıs Pazartesi günü gündüz sıcaklığı 22°C, gece sıcaklığı 15°C olacak. Açık bir hava öngörülüyor. 27 Mayıs Salı günü gündüz sıcaklığı 21°C, gece sıcaklığı 15°C olacak. Yine açık bir hava bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceği önemlidir. Özellikle yağmurlu günlerde, dışarı çıkarken yağmurluk veya şemsiye bulundurmak önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. Açık hava etkinlikleri planlarken hava durumunu kontrol etmek önemlidir. Gerekirse planlamayı esnek tutmak, olumsuz hava koşullarından etkilenmemenize yardımcı olacaktır.