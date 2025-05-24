HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İstanbul 24 Mayıs Cumartesi hava durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul 24 Mayıs Cumartesi hava durumu tahminleri açıklandı. İstanbul'da hava durumu genellikle ılıman ve bulutlu olacak.

İstanbul 24 Mayıs Cumartesi hava durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

İstanbul'da 24 Mayıs 2025 Cumartesi günü hava durumu, gündüz saatlerinde 21°C, gece saatlerinde ise 14°C civarında olacak. Gün boyunca parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.

25 Mayıs Pazar günü gündüz sıcaklığının 21°C, gece sıcaklığının ise 15°C olacağı gözlemleniyor. Bu gün yağmurlu bir hava tahmin ediliyor. 26 Mayıs Pazartesi günü gündüz sıcaklığı 22°C, gece sıcaklığı 15°C olacak. Açık bir hava öngörülüyor. 27 Mayıs Salı günü gündüz sıcaklığı 21°C, gece sıcaklığı 15°C olacak. Yine açık bir hava bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceği önemlidir. Özellikle yağmurlu günlerde, dışarı çıkarken yağmurluk veya şemsiye bulundurmak önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. Açık hava etkinlikleri planlarken hava durumunu kontrol etmek önemlidir. Gerekirse planlamayı esnek tutmak, olumsuz hava koşullarından etkilenmemenize yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Korkutan anlar: Yaban domuzu düğünü bastı!Korkutan anlar: Yaban domuzu düğünü bastı!
'KAAN' için o ülkeler kapıda bekliyorlar! Türkiye'nin hamlesi dengeleri değiştirir mi?'KAAN' için o ülkeler kapıda bekliyorlar! Türkiye'nin hamlesi dengeleri değiştirir mi?

Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'KAAN' için o ülkeler kapıda bekliyorlar! Türkiye'nin hamlesi dengeleri değiştirir mi?

'KAAN' için o ülkeler kapıda bekliyorlar! Türkiye'nin hamlesi dengeleri değiştirir mi?

Bir süredir görünmüyordu: Abdullah Gül o ülkede ortaya çıktı!

Bir süredir görünmüyordu: Abdullah Gül o ülkede ortaya çıktı!

24 bin liralık borç yüzünden 6 milyonluk ev gitti!

24 bin liralık borç yüzünden 6 milyonluk ev gitti!

Yeşilçam oyuncusu evinde öldürülmüştü! Görgü tanığı anlattı...

Yeşilçam oyuncusu evinde öldürülmüştü! Görgü tanığı anlattı...

Şırnak'ta korkunç kaza: Aynı aileden 3 kişi öldü, 3 yaralı!

Şırnak'ta korkunç kaza: Aynı aileden 3 kişi öldü, 3 yaralı!

Narin Güran'ın katili anne ve abi değil

Narin Güran'ın katili anne ve abi değil

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.