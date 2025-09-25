İstanbul 25 Eylül Perşembe hava durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 25 Eylül 2025 Perşembe günü hava kısmen güneşli. Sıcaklık 26°C civarında olacak. Bu sıcaklık sonbaharın başlangıcına uygun bir hava durumu sunuyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar şöyle olacak. 26 Eylül Cuma günü 24°C, 27 Eylül Cumartesi günü 21°C, 28 Eylül Pazar günü 20°C, 29 Eylül Pazartesi günü 21°C ve 30 Eylül Salı günü 19°C bekleniyor. Salı günü erken saatlerde yer yer sağanak yağış tahmin ediliyor.

Sonbaharın bu döneminde hava koşulları hızla değişebilir. Günlük planlarınızı yaparken hava durumunu kontrol etmeniz faydalıdır. Özellikle Salı günü beklenen yağışlar için hazırlıklı olmalısınız. Şemsiye veya yağmurluk almanızda yarar var. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Kat kat giyinmek iyi bir fikir. Yanınıza bir ceket almak da işinize yarayacaktır. Bu şekilde güneşli ve yağmurlu saatler için hazırlık yapabilirsiniz. Gününüzü daha konforlu geçirirsiniz.