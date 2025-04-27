İstanbul 27 Nisan Pazar Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

Nisan ayında İstanbul'da ortalama sıcaklık 12°C'dir. Sıcaklıklar 8.5°C ile 15.4°C arasında değişir. Bu dönemde yağış miktarı yaklaşık 50 mm’dir. Nem oranı %75 civarındadır. Günlük güneşli saat sayısı ortalama 9 saattir.

Sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilebilir. Kat kat giyinmek ve yanınızda bir ceket bulundurmak faydalıdır. Bulutlu günlerde güneş ışınları zayıf olabilir. Bu nedenle, dışarıda vakit geçirirken güneş koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak cildinizi korur.

Önümüzdeki günlerde yağış beklenmiyor. Ancak, hava koşulları ani değişebilir. Yanınızda bir şemsiye bulundurmanızda fayda var. Nem oranının yüksek olması nedeniyle alerjik reaksiyonlara karşı hassas olanlar dikkatli olmalıdır.

Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Kişisel bakım ürünlerini doğru seçmek, sağlığınızı korur. Dışarıda geçireceğiniz zamanın keyfini çıkarırsınız.