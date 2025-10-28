HABER

İstanbul 28 Ekim Salı Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 28 Ekim 2025 tarihinde sağanak yağışlar bekleniyor. Yağmur, özellikle sabah saatlerinde yoğunlaşacak. Hava sıcaklıkları ise 10°C ile 19°C arasında değişecek. 29 Ekim'de açık ve güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıkların 11°C ile 20°C arasında olacağı tahmin ediliyor. 30 Ekim’de benzer bir hava durumu devam edecek. 31 Ekim’de ise değişken koşullar öngörülüyor. İstanbulluların hava durumu raporlarını takip ederek plan yapmaları önem taşıyor.

İstanbul, 28 Ekim 2025 Salı günü sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlar görecek. Bu yağışlar gün boyunca devam edecek. Özellikle sabah saatlerinde yoğunlaşması bekleniyor. Bu durum, şehir yaşamını olumsuz etkileyebilir. Hava sıcaklıkları en düşük 10°C, en yüksek ise 19°C civarında olacak. Serin ve yağmurlu hava, şemsiyeleri yanınıza almanızı gerektiriyor. Uygun kıyafetler de unutulmamalıdır. Trafikte yaşanabilecek aksaklıklara karşı hazırlıklı olmak önemlidir.

29 Ekim Çarşamba günü hava koşulları değişecek. Açık ve güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 11°C ile 20°C arasında değişecek. Bu güzel hava, açık hava etkinlikleri için idealdir. Dış mekan planlarınızı gerçekleştirmek için uygun bir gündür.

30 Ekim Perşembe günü benzer bir hava bekleniyor. Güneşli ve açık bir gün geçireceğiz. Sıcaklıklar 13°C ile 20°C arasında olacak. Sabah ve akşam saatlerinde hafif serinlik hissedilebilir. Bu nedenle kat kat giyinmek faydalı olacaktır.

31 Ekim Cuma günü hava değişken olacak. Kısmen güneşli bir gün öngörülüyor. Sıcaklıklar yine 13°C ile 20°C arasında seyredecek. Hava koşullarına uygun plan yaparken esnek olmalısınız. Ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak akıllıca olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler olacak. İstanbulluların gardıroplarını güncellemeleri önem taşıyor. Hava durumuna uygun kıyafetler seçmek gerekecek. Özellikle yağmurlu günlerde dikkatli olunmalıdır. Olası aksaklıklara karşı planlama yapmak faydalıdır. Güncel hava durumu raporlarını takip ederek planlarınızı en iyi şekilde yapabilirsiniz.

