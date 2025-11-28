İstanbul 28 Kasım Cuma hava durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 28 Kasım 2025 Cuma günü hava durumu, artan bulutlarla birlikte 20°C'ye kadar yükselebilecek sıcaklıklarla bekleniyor. Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Bu nedenle dikkatli olmak önemlidir.

29 Kasım Cumartesi günü yer yer sağanaklar görülebilir. Yağmur miktarı azalacak. 30 Kasım Pazar günü ise sağanaklarla hava durumu devam edecek. 1 Aralık Pazartesi günü bulutlu bir başlangıç bekleniyor. Güneşin geri dönmesi oldukça olası.

Hava koşullarının değişkenliği nedeniyle plan yaparken esnek olmak faydalıdır. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler tercih etmelisiniz. Uygun ayakkabılar da ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olur. Sıcaklıkların düşeceği günlerde kat kat giyinmek önemlidir. Bu, vücut ısınızı korur.

Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmez giysiler ve şapka kullanmak yararlıdır. Bu, soğuktan korunmanıza yardımcı olur. Hava koşullarına uygun hazırlık yaparak sağlığınızı koruyabilirsiniz. Böylece günlük aktivitelerinizi daha rahat gerçekleştirebilirsiniz.