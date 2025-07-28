İstanbul 28 Temmuz Pazartesi Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 28 Temmuz Pazartesi günü hava durumu bol güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklarla karakterize edilecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 34°C'ye kadar yükselebilir. Bu sıcaklık, öğle ve öğleden sonra saatlerinde bunaltıcı olabilir. Gece saatlerinde sıcaklık 24°C civarında seyredecek.

29 Temmuz Salı günü hava sıcaklığı 33°C, 30 Temmuz Çarşamba günü 31°C ve 31 Temmuz Perşembe günü 32°C civarında olacak. Bu dönemde hava genellikle güneşli kalacak. Sıcaklıklar yüksek seviyelerde devam edecek.

Böylesi sıcak günlerde doğrudan güneş ışığından kaçınmak önemlidir. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde serin ortamlarda bulunmak gereklidir. Bol su tüketimi ve hafif, açık renkli giysiler vücut ısısının dengelenmesine yardımcı olur. Sıcak havalarda yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması önemlidir. Aşırı sıcaklardan korunmaları gerekmektedir. Spor aktiviteleri veya dışarıda vakit geçirme planları yaparken günün serin saatlerini tercih etmek faydalıdır. Güneşin en yoğun olduğu öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır.

Yüksek sıcaklıkların devam edeceği günlerde klima veya vantilatör gibi serinletici cihazların kullanımı rahatlama sağlar. Bu cihazların düzenli bakımları yapılmalı ve enerji verimliliğine dikkat edilmelidir. Sıcak hava dalgalarının sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için bu önlemlere özen gösterilmelidir.