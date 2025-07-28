HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İstanbul 28 Temmuz Pazartesi Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 28 Temmuz Pazartesi günü hava durumu bol güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklarla karakterize edilecek.

İstanbul 28 Temmuz Pazartesi Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

İstanbul'da 28 Temmuz Pazartesi günü hava durumu bol güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklarla karakterize edilecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 34°C'ye kadar yükselebilir. Bu sıcaklık, öğle ve öğleden sonra saatlerinde bunaltıcı olabilir. Gece saatlerinde sıcaklık 24°C civarında seyredecek.

29 Temmuz Salı günü hava sıcaklığı 33°C, 30 Temmuz Çarşamba günü 31°C ve 31 Temmuz Perşembe günü 32°C civarında olacak. Bu dönemde hava genellikle güneşli kalacak. Sıcaklıklar yüksek seviyelerde devam edecek.

Böylesi sıcak günlerde doğrudan güneş ışığından kaçınmak önemlidir. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde serin ortamlarda bulunmak gereklidir. Bol su tüketimi ve hafif, açık renkli giysiler vücut ısısının dengelenmesine yardımcı olur. Sıcak havalarda yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması önemlidir. Aşırı sıcaklardan korunmaları gerekmektedir. Spor aktiviteleri veya dışarıda vakit geçirme planları yaparken günün serin saatlerini tercih etmek faydalıdır. Güneşin en yoğun olduğu öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır.

Yüksek sıcaklıkların devam edeceği günlerde klima veya vantilatör gibi serinletici cihazların kullanımı rahatlama sağlar. Bu cihazların düzenli bakımları yapılmalı ve enerji verimliliğine dikkat edilmelidir. Sıcak hava dalgalarının sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için bu önlemlere özen gösterilmelidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Etkin pişmanlıktan yararlandı! Tahliye edildiEtkin pişmanlıktan yararlandı! Tahliye edildi
18 yaşından küçük kızlarla videoları ortaya çıktı18 yaşından küçük kızlarla videoları ortaya çıktı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dilan Çıtak skandalına kardeşi İdo Tatlıses'ten bomba tepki!

Dilan Çıtak skandalına kardeşi İdo Tatlıses'ten bomba tepki!

18 yaşından küçük kızlarla videoları ortaya çıktı

18 yaşından küçük kızlarla videoları ortaya çıktı

Jennifer Lopez'in sahnede eteği düştü! "Normalde iç çamaşırı giymem"

Jennifer Lopez'in sahnede eteği düştü! "Normalde iç çamaşırı giymem"

Sabotaj şüphesi! Benzin bidonuyla yakalandı, linç ediliyordu...

Sabotaj şüphesi! Benzin bidonuyla yakalandı, linç ediliyordu...

2 gencin cinayetiyle ilgili 4 kamu görevlisine dava açıldı

2 gencin cinayetiyle ilgili 4 kamu görevlisine dava açıldı

Orman yangınlarında son durum: 3 ilde devam ediyor...

Orman yangınlarında son durum: 3 ilde devam ediyor...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.