İstanbul 29 Eylül Pazartesi hava durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 29 Eylül Pazartesi hava durumu hafif yağmurlu ve bulutlu olacak. İşte detaylar...

İstanbul'da 29 Eylül 2025 Pazartesi günü hava, hafif yağmur ve çisenti ile başlayacak. Gün boyunca sıcaklıklar 14°C ile 18°C arasında değişecek. Nem oranı %47 civarında olacak. Rüzgar hızı ise 16.5 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 06:57'dir. Gün batımı 18:48 olarak bekleniyor.

Haftanın ilerleyen günlerinde hava koşulları değişecek. 30 Eylül Salı günü hava daha sıcak olacak. Sıcaklıklar 14°C ile 21°C arasında seyredecek. Hava açık olacak. 1 Ekim Çarşamba günü çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 15°C ile 22°C arasında olacak. 2 Ekim Perşembe günü rüzgarlı bir hava hakim olacak. Sıcaklık 17°C ile 22°C arasında değişecek. 3 Ekim Cuma günü bulutlu bir hava öngörülüyor. Sıcaklıklar 17°C ile 25°C arasında olacak. 4 Ekim Cumartesi günü kısa süreli sağanak yağmurlar bekleniyor. Sıcaklıklar 16°C ile 22°C arasında değişecek. 5 Ekim Pazar günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 17°C ile 23°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Hazırlıklı olmak da oldukça önemlidir. Özellikle yağmurlu günlerde su geçirmeyen ayakkabılar kullanmalısınız. Su geçirmeyen bir mont tercih etmeniz de sizi ıslanmaktan korur. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler kullanmalısınız. Şapka da sıcak kalmanızı sağlar. Sıcak günlerde hafif kıyafetler giymek rahat etmenizi sağlar. Ayrıca hava koşullarına göre plan yaparken dikkatli olmalısınız. Yağmurlu günlerde dışarıda vakit geçirecekseniz su geçirmeyen bir çanta kullanmalısınız. Hava durumunu düzenli kontrol etmek önemlidir. Buna göre hazırlık yapmak, sağlık ve günlük aktiviteler için yararlıdır.

