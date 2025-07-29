HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İstanbul 29 Temmuz Salı Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 29 Temmuz 2025 Salı günü hava durumu sıcak olacak.

İstanbul 29 Temmuz Salı Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?
Hazar Gönüllü

İstanbul'da 29 Temmuz 2025 Salı günü hava durumu sıcak olacak. Sıcaklıkların 33°C'ye kadar yükselebileceği belirtiliyor. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle ve öğleden sonra saatlerinde daha fazla hissedilecek. Nem oranının yüksek olması, hava sıcaklığını zorlayabilir.

Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar 30°C civarında devam edecek. 30 Temmuz Çarşamba günü, hava sıcaklığının 32°C'ye çıkması bekleniyor. 31 Temmuz Perşembe günü ise sıcaklıklar 32°C civarında olacak. 1 Ağustos Cuma günü, sıcaklığın 30°C'ye düşmesi öngörülüyor. 2 Ağustos Cumartesi günü, sıcaklıkların 31°C'ye yükselebilmesi bekleniyor. 3 Ağustos Pazar günü hava sıcaklığı 31°C civarında olacaktır. 4 Ağustos Pazartesi günü ise sıcaklıkların 32°C'ye çıkması bekleniyor.

Bu sıcak hava koşulları, açık hava etkinliklerini olumsuz etkileyebilir. Gün ortasında dışarı çıkarken, hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bol su tüketilmeli, güneşten korunmak için şapka veya şemsiye kullanılmalıdır. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında, gölgede kalmak veya kapalı alanlarda bulunmak daha sağlıklı olacaktır.

Sıcak hava koşulları, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olanlar için daha risklidir. Bu grupların sıcak saatlerde dışarı çıkmamaları ve serin ortamlarda kalmaları önemlidir. Evlerde perdelerin kapalı tutulması, fan veya klima kullanılması, iç mekanların serin tutulmasına yardımcı olabilir. Ayrıca, aşırı sıcaklardan korunmak için düzenli aralıklarla su içmek ve ağır yemeklerden kaçınmak faydalıdır.

Önümüzdeki günlerde sıcak hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri alarak sağlığınızı koruyabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yalova’da anne kedi ve dört yavrusu sıkıştıkları yağmur suyu kanalından kurtarıldıYalova’da anne kedi ve dört yavrusu sıkıştıkları yağmur suyu kanalından kurtarıldı
Silivri’de izinsiz çadır ve mangal kullanımına müdahale edildiSilivri’de izinsiz çadır ve mangal kullanımına müdahale edildi

Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Borcunu geri isteyip dekontları paylaştı sonra da sildi! Verdiği borç tutarı duyanlar şaştı kaldı

Borcunu geri isteyip dekontları paylaştı sonra da sildi! Verdiği borç tutarı duyanlar şaştı kaldı

4 milyar 685 milyon TL hesap hareketi vardı... 33 kişi yakalandı

4 milyar 685 milyon TL hesap hareketi vardı... 33 kişi yakalandı

Kripto paralarda yeni gözde Ethereum! Son bir ayda yüzde 52 arttı

Kripto paralarda yeni gözde Ethereum! Son bir ayda yüzde 52 arttı

Adana'da aile katliamı... Gözü dönmüş baba, eşi ve kızını öldürüp intihar etti! Dikkat çeken not: "Sen beni tesadüfen gördün..."

Adana'da aile katliamı... Gözü dönmüş baba, eşi ve kızını öldürüp intihar etti! Dikkat çeken not: "Sen beni tesadüfen gördün..."

New York'un kalbinde silahlı saldırı! Lobiye girip kurşun yağdırdı

New York'un kalbinde silahlı saldırı! Lobiye girip kurşun yağdırdı

Gelinliklerin üzerlerine kolonya döktü, tüpe çakmağı dayayınca tazyikli suyu yedi!

Gelinliklerin üzerlerine kolonya döktü, tüpe çakmağı dayayınca tazyikli suyu yedi!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.