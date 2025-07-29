İstanbul 29 Temmuz Salı Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 29 Temmuz 2025 Salı günü hava durumu sıcak olacak. Sıcaklıkların 33°C'ye kadar yükselebileceği belirtiliyor. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle ve öğleden sonra saatlerinde daha fazla hissedilecek. Nem oranının yüksek olması, hava sıcaklığını zorlayabilir.

Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar 30°C civarında devam edecek. 30 Temmuz Çarşamba günü, hava sıcaklığının 32°C'ye çıkması bekleniyor. 31 Temmuz Perşembe günü ise sıcaklıklar 32°C civarında olacak. 1 Ağustos Cuma günü, sıcaklığın 30°C'ye düşmesi öngörülüyor. 2 Ağustos Cumartesi günü, sıcaklıkların 31°C'ye yükselebilmesi bekleniyor. 3 Ağustos Pazar günü hava sıcaklığı 31°C civarında olacaktır. 4 Ağustos Pazartesi günü ise sıcaklıkların 32°C'ye çıkması bekleniyor.

Bu sıcak hava koşulları, açık hava etkinliklerini olumsuz etkileyebilir. Gün ortasında dışarı çıkarken, hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bol su tüketilmeli, güneşten korunmak için şapka veya şemsiye kullanılmalıdır. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında, gölgede kalmak veya kapalı alanlarda bulunmak daha sağlıklı olacaktır.

Sıcak hava koşulları, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olanlar için daha risklidir. Bu grupların sıcak saatlerde dışarı çıkmamaları ve serin ortamlarda kalmaları önemlidir. Evlerde perdelerin kapalı tutulması, fan veya klima kullanılması, iç mekanların serin tutulmasına yardımcı olabilir. Ayrıca, aşırı sıcaklardan korunmak için düzenli aralıklarla su içmek ve ağır yemeklerden kaçınmak faydalıdır.

Önümüzdeki günlerde sıcak hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri alarak sağlığınızı koruyabilirsiniz.