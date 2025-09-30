HABER

İstanbul 30 Eylül Salı Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 30 Eylül 2025 Salı günü hava durumu kısmen güneşli. Sıcaklık 21°C civarında olacak. Gün boyunca sıcaklık 14°C ile 21°C arasında değişecek.

Nem oranı %46. Rüzgar hızı ise 14.7 km/h olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 06:59. Gün batımı saati 18:48 olarak bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler öngörülüyor. 1 Ekim Çarşamba hava çoğunlukla güneşli. Sıcaklık 15°C ile 22°C arasında seyredecek. 2 Ekim Perşembe bulutlar artacak. Sıcaklık 18°C ile 23°C arasında olacak. 3 Ekim Cuma yer yer sağanak yağmurlar bekleniyor. Sıcaklık 15°C ile 24°C arasında değişecek. 4 Ekim Cumartesi kısa süreli sağanaklar görülebilir. Sıcaklık 15°C ile 20°C arasında olacak. 5 Ekim Pazar güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık 15°C ile 21°C arasında olacak. 6 Ekim Pazartesi kısmen güneşli bir hava öngörülüyor. Sıcaklık 14°C ile 22°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. 3 ve 4 Ekim tarihlerindeki yağışlı günlerde dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır. Sıcaklık 15°C ile 24°C arasında değişeceği günlerde kat kat giyinmek önemli. Hava koşullarına göre katları çıkarıp giymek rahatlık sağlayacaktır. Rüzgar hızı 14.7 km/h olduğu günlerde hafif rüzgarlara dikkat edilmelidir. Gerekirse uygun kıyafetlerin tercih edilmesi önerilir. Gün doğumu ve batımı saatlerini göz önünde bulundurarak açık hava etkinliklerinizi planlayabilirsiniz. Bu saatleri dikkate almak faydalı olacaktır.

