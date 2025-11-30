İstanbul 30 Kasım Pazar Hava Durumu! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 30 Kasım 2025 Pazar günü. Hava koşulları hafif yağmurlu ve açık olacak. Gün boyunca sıcaklık en düşük 11°C, en yüksek ise 14°C civarında olacak. Nem oranı %75, rüzgar hızı ise 5.8 km/saat olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak bulutlu ve yağmurlu olacak. 1 Aralık Pazartesi günü, bulutlu bir hava ile yağmur bekleniyor. 2 Aralık Salı günü ise parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. 3 Aralık Çarşamba günü de benzer parçalı bulutlu hava koşulları devam edecek.

Bu dönemde yağmurlu günlerde dışarı çıkarken su geçirmez kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Uygun ayakkabılar da ıslanmaktan korunmak açısından önemlidir. Rüzgarlı günlerde şemsiye yerine su geçirmez mont tercih etmek rüzgarın etkisini azaltacaktır. Sıcaklıklar mevsim normallerine yakın olacak, bu nedenle kat kat giyinmek yararlı olacaktır.

Hava koşullarına uygun giyinmek gerekir. Böylece sağlığınızı korumuş olursunuz. Günlük aktivitelerinizi daha rahat gerçekleştirme şansınız artar. Bu durum, dışarıda geçirdiğiniz zamanın kalitesini yükseltir.