İstanbul'a kar tatili gelir mi? Yarıyıl tatili biter bitmez kar geliyor... Atkıları, botları, bereleri hazırlayın! AKOM uyardı: Kar kalınlığı 20 cm'ye ulaşacak!

İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji'nin son hava durumu tahminlerinin ardından AKOM'dan da son dakika uyarısı geldi. Pazartesi itibarıyla Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının İstanbul'a ulaŞacağına dikkat çeken AKOM, kar yağışı için tarih de verdi. Özellikle iki gün boyunca etkili olacak kar yağışıyla sıcaklıklar da sıfırın altına düşecek. Bazı bölgelerde ise kar kalınlığı 20 cm'ye ulaşacak. Hafta başında yarı yıl tatili biterken, İstanbullular şimdi de "Kar tatili olur mu?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

İSTANBUL KAR GELİYOR! 5-6 ŞUBAT'TA BEYAZ ÖRTÜ KAPLAYACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM’un haftalık hava tahmin raporuna göre, şehir hafta sonuna kadar ılıman hava koşullarını sürdürse de 3 Şubat Pazartesi’den itibaren Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisine girecek.

5 Şubat Çarşamba ve 6 Şubat Perşembe günleri kar yağışı bekleniyor. Çarşamba günü 1-5 cm aralığında, Perşembe günü ise 10-20 cm’ye kadar kar yağışı görülebilir. Sıcaklıkların hızla düşmesiyle birlikte buzlanma ve don olayları yaşanabileceği tahmin ediliyor.

PERŞEMBE GÜNÜ KAR YAĞIŞI YOĞUNLAŞABİLİR

Çarşamba gününden itibaren sıcaklıkların 0°C’nin altına düşmesi bekleniyor. AKOM’un değerlendirmelerine göre:

• 5 Şubat Çarşamba: Kar yağışı başlayabilir, sıcaklık 0°C’ye kadar düşecek. 1-3 cm kar yağabilir.

• 6 Şubat Perşembe: Sıcaklıklar sıfırın altında seyredebilir. 10-20 cm kar örtüsü oluşabilir.

• 7 Şubat Cuma: Sıcaklıklar 1-5 derece arasında seyredebilir, buzlanma ve don riski artacak.

BUZLANMA VE DONA KARŞI DİKKAT!

AKOM, Pazartesi itibarıyla İstanbul’da buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları uyardı. Özellikle sabah ve gece saatlerinde sis, kırağı ve buzlanma riski artacak. Ulaşımda aksaklıkların yaşanabileceği belirtilirken, yetkililer zorunlu olmadıkça özel araç kullanılmamasını öneriyor.

Şehir genelinde sıcaklıkların 2 Şubat’tan itibaren mevsim normallerinin altına düşeceği ve 3-10 Şubat arasında bu şekilde devam edeceği tahmin ediliyor.

İBB ÖNLEMLERİNİ ALDI

İBB ve ilgili birimler, olası kar yağışı ve soğuk hava koşullarına karşı önlemlerini alırken, vatandaşların da hava durumunu yakından takip etmeleri gerektiği vurgulandı.