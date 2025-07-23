İstanbul adeta kavruluyor... Şişli’de termometreler 40 dereceyi gördü

İstanbul adeta kavruluyor... Meteoroloji uzmanlarının günler önce duyurduğu sıcak hava dalgası yurdu etkisi altına aldı. Özellikle İstanbul'da sıcaklık dereces rekor kırdı.

HAVA SICAKLIĞI 40 DERECEYE KADAR ÇIKTI

İstanbul’da etkili olan sıcak hava günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Şişli’de hava sıcaklığı 40 dereceye kadar çıkarken, Perpa’ya gelen vatandaşlar gölgelik alanlara sığındı.

METEOROLOJİ SICAK HAVALARA KARŞI VATANDAŞI UYARDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin uzmanı Mehmet Özdemirci, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarına karşı vatandaşları uyardı.

Hava tahmin uzmanı Mehmet Özdemirci, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarına ilişkin bilgi verdi. Önümüzdeki günlerde de yine mevsim normallerinin üzerinde hava sıcaklıklarının yaşanacağını ifade eden Özdemirci, "Cumartesi günü ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinde sıcaklıklar 1-2 derece azalış gösterecek. Fakat pazartesi gününden itibaren sıcaklıklarda artış bekliyoruz. Önemli bir yağış beklentimiz yok" şeklinde konuştu.

KARADENİZ BÖLGESİNDE YAĞIŞ BEKLENTİSİ

Perşembe günü için Doğu Karadeniz kıyılarının iç kesimlerinde hafif yağışların beklendiğini ifade eden Özdemirci, "Cuma günü de Doğu Karadeniz kıyılarının iç kesimlerinde yağış beklentimiz var. Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde yağış bekliyoruz. Cumartesi günü de cuma günüyle aynı. Ülkemizin kuzeydoğusunda az da olsa bir yağış görülecek" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır