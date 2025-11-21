Kritik ilde sürpriz görünüyor: Tablo tersine döndü! İşte 5 büyükşehirde son anket sonucu

2023 genel seçimlerinin ardından siyasi partilerin güncel oy oranları merak ediliyor. Yayınlanan son anket sonuçları 5 ildeki siyasi tabloyu gözler önüne serdi. AK Parti ile CHP arasındaki rekabetin yoğunlaştığı sonuçlarda bir ilde AK Parti'nin öne geçmesi ön plana çıktı.

ORC Araştırma, 16-19 Kasım aralığında 5 ilde 7920 kişiye "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" diye sordu. Ankete İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya'dan vatandaşlar katıldı.

AK PARTİ VE CHP ORTALAMA OYLARI YAKIN

Anket sonucuna göre; beş il ortalamasına bakıldığında AK Parti yaklaşık %34, CHP ise %31 düzeyinde destek aldı.

İSTANBUL VE ANKARA’DA CHP ÖNDE

İstanbul’da CHP %34,5 ile ilk sırada yer alırken, AK Parti %32,8 ile ikinci sırada bulunuyor. Ankara’da da benzer bir tablo ortaya çıkıyor: CHP %33,8, AK Parti ise %31,7 düzeyinde ölçüldü.

İZMİR’DE FARK AÇIK

İzmir’de CHP’nin oy oranı %43,5 ile diğer şehirlerin belirgin şekilde üzerine çıktı. AK Parti ise İzmir'de %25,8 düzeyinde.

BURSA VE KONYA’DA AK PARTİ AĞIRLIĞI

Büyükşehir belediyesini halihazırda CHP'nin yönettiği Bursa’da AK Parti %34,8 ile ilk sırada yer alırken CHP %30,5 ile ikinci sırada. Konya’da ise AK Parti %45 ile anketin en yüksek şehir bazlı oy oranına ulaşmış durumda.

ÜÇ PARTİDE DİKKAT ÇEKEN ORANLAR

MHP özellikle Konya (%13,1) ve Ankara (%8) gibi illerde daha yüksek oranlara sahip. DEM Parti İstanbul ve İzmir’de %7 civarında destek buluyor. İYİ Parti ise tüm şehirlerde orta düzeyde, genellikle %5–8 bandında seyreden bir oy oranına sahip.

İşte anket sonuçları:

İSTANBUL

CHP: %34,5

AK Parti: %32,8

DEM Parti: %7,7

İYİ Parti: %5,5

MHP: %5,3

Zafer Partisi: %3,7

Yeniden Refah: %3,1

Büyük Birlik Partisi: %1,9

Diğer: %5,5

ANKARA

CHP: %33,8

AK Parti: %31,7

MHP: %8,0

İYİ Parti: %6,8

Zafer Partisi: %5,0

Yeniden Refah: %3,7

Büyük Birlik Partisi: %3,2

DEM Parti: %2,9

Diğer: %4,9

İZMİR

CHP: %43,5

AK Parti: %25,8

İYİ Parti: %7,8

DEM Parti: %7,3

MHP: %6,4

Zafer Partisi: %3,5

Yeniden Refah: %2,0

Büyük Birlik Partisi: %1,9

Diğer: %3,6

BURSA

AK Parti: %34,8

CHP: %30,5

MHP: %7,4

İYİ Parti: %6,9

Yeniden Refah: %4,8

Zafer Partisi: %4,7

DEM Parti: %3,9

Büyük Birlik Partisi: %2,2

Diğer: %4,8

KONYA