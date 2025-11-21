HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kritik ilde sürpriz görünüyor: Tablo tersine döndü! İşte 5 büyükşehirde son anket sonucu

Siyaset sahnesinde büyük hareketlilik yaşanırken ilginç bir anket sonucu gündeme geldi. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya özelinde gerçekleşen ankete bir ildeki değişim damga vurdu. Ayrıca Zafer Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Büyük Birlik Partisi'nin oy oranları da dikkat çekti.

Kritik ilde sürpriz görünüyor: Tablo tersine döndü! İşte 5 büyükşehirde son anket sonucu
Hazar Gönüllü

2023 genel seçimlerinin ardından siyasi partilerin güncel oy oranları merak ediliyor. Yayınlanan son anket sonuçları 5 ildeki siyasi tabloyu gözler önüne serdi. AK Parti ile CHP arasındaki rekabetin yoğunlaştığı sonuçlarda bir ilde AK Parti'nin öne geçmesi ön plana çıktı.

Kritik ilde sürpriz görünüyor: Tablo tersine döndü! İşte 5 büyükşehirde son anket sonucu 1

ORC Araştırma, 16-19 Kasım aralığında 5 ilde 7920 kişiye "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" diye sordu. Ankete İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya'dan vatandaşlar katıldı.

AK PARTİ VE CHP ORTALAMA OYLARI YAKIN

Anket sonucuna göre; beş il ortalamasına bakıldığında AK Parti yaklaşık %34, CHP ise %31 düzeyinde destek aldı.

Kritik ilde sürpriz görünüyor: Tablo tersine döndü! İşte 5 büyükşehirde son anket sonucu 2

İSTANBUL VE ANKARA’DA CHP ÖNDE

İstanbul’da CHP %34,5 ile ilk sırada yer alırken, AK Parti %32,8 ile ikinci sırada bulunuyor. Ankara’da da benzer bir tablo ortaya çıkıyor: CHP %33,8, AK Parti ise %31,7 düzeyinde ölçüldü.

İZMİR’DE FARK AÇIK

İzmir’de CHP’nin oy oranı %43,5 ile diğer şehirlerin belirgin şekilde üzerine çıktı. AK Parti ise İzmir'de %25,8 düzeyinde.

Kritik ilde sürpriz görünüyor: Tablo tersine döndü! İşte 5 büyükşehirde son anket sonucu 3

BURSA VE KONYA’DA AK PARTİ AĞIRLIĞI

Büyükşehir belediyesini halihazırda CHP'nin yönettiği Bursa’da AK Parti %34,8 ile ilk sırada yer alırken CHP %30,5 ile ikinci sırada. Konya’da ise AK Parti %45 ile anketin en yüksek şehir bazlı oy oranına ulaşmış durumda.

Kritik ilde sürpriz görünüyor: Tablo tersine döndü! İşte 5 büyükşehirde son anket sonucu 4

ÜÇ PARTİDE DİKKAT ÇEKEN ORANLAR

MHP özellikle Konya (%13,1) ve Ankara (%8) gibi illerde daha yüksek oranlara sahip. DEM Parti İstanbul ve İzmir’de %7 civarında destek buluyor. İYİ Parti ise tüm şehirlerde orta düzeyde, genellikle %5–8 bandında seyreden bir oy oranına sahip.

İşte anket sonuçları:

İSTANBUL

  • CHP: %34,5
  • AK Parti: %32,8
  • DEM Parti: %7,7
  • İYİ Parti: %5,5
  • MHP: %5,3
  • Zafer Partisi: %3,7
  • Yeniden Refah: %3,1
  • Büyük Birlik Partisi: %1,9
  • Diğer: %5,5

ANKARA

  • CHP: %33,8
  • AK Parti: %31,7
  • MHP: %8,0
  • İYİ Parti: %6,8
  • Zafer Partisi: %5,0
  • Yeniden Refah: %3,7
  • Büyük Birlik Partisi: %3,2
  • DEM Parti: %2,9
  • Diğer: %4,9

İZMİR

  • CHP: %43,5
  • AK Parti: %25,8
  • İYİ Parti: %7,8
  • DEM Parti: %7,3
  • MHP: %6,4
  • Zafer Partisi: %3,5
  • Yeniden Refah: %2,0
  • Büyük Birlik Partisi: %1,9
  • Diğer: %3,6

BURSA

  • AK Parti: %34,8
  • CHP: %30,5
  • MHP: %7,4
  • İYİ Parti: %6,9
  • Yeniden Refah: %4,8
  • Zafer Partisi: %4,7
  • DEM Parti: %3,9
  • Büyük Birlik Partisi: %2,2
  • Diğer: %4,8

KONYA

  • AK Parti: %45,0
  • MHP: %13,1
  • CHP: %12,7
  • Yeniden Refah: %7,5
  • İYİ Parti: %5,6
  • Büyük Birlik Partisi: %3,7
  • Zafer Partisi: %3,4
  • DEM Parti: %3,3
  • Diğer: %5,7

Kritik ilde sürpriz görünüyor: Tablo tersine döndü! İşte 5 büyükşehirde son anket sonucu 5

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ChatGPT'nin yeni özelliği kullanıma sunuldu!ChatGPT'nin yeni özelliği kullanıma sunuldu!
Özel: "Siyasetin finansmanını mutlaka şeffaflaştıracağız"Özel: "Siyasetin finansmanını mutlaka şeffaflaştıracağız"

Anahtar Kelimeler:
seçim Ankara Bursa İstanbul İzmir Konya ORC Araştırma anket belediye orc son seçim anketi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD en büyük filolarını göndermişti! Savaş için alarm durumuna geçtiler

ABD en büyük filolarını göndermişti! Savaş için alarm durumuna geçtiler

Bebeğini göbek bağıyla öldürmüştü: Katil iş kadını çıktı!

Bebeğini göbek bağıyla öldürmüştü: Katil iş kadını çıktı!

Dursun Özbek'ten HT Spor sunucusu Ahmet Selim Kul'a çok sert sözler!

Dursun Özbek'ten HT Spor sunucusu Ahmet Selim Kul'a çok sert sözler!

48 saattir yoğun bakımda! Acil ameliyata alındı

48 saattir yoğun bakımda! Acil ameliyata alındı

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Asgari ücret için çok net rakam verdi: 'Olacakları söylüyorum'

Asgari ücret için çok net rakam verdi: 'Olacakları söylüyorum'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.