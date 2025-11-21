Kritik ilde sürpriz görünüyor: Tablo tersine döndü! İşte 5 büyükşehirde son anket sonucu

2023 genel seçimlerinin ardından siyasi partilerin güncel oy oranları merak ediliyor. Yayınlanan son anket sonuçları 5 ildeki siyasi tabloyu gözler önüne serdi. AK Parti ile CHP arasındaki rekabetin yoğunlaştığı sonuçlarda bir ilde AK Parti'nin öne geçmesi ön plana çıktı.
ORC Araştırma, 16-19 Kasım aralığında 5 ilde 7920 kişiye "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" diye sordu. Ankete İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya'dan vatandaşlar katıldı.
Anket sonucuna göre; beş il ortalamasına bakıldığında AK Parti yaklaşık %34, CHP ise %31 düzeyinde destek aldı.
İstanbul’da CHP %34,5 ile ilk sırada yer alırken, AK Parti %32,8 ile ikinci sırada bulunuyor. Ankara’da da benzer bir tablo ortaya çıkıyor: CHP %33,8, AK Parti ise %31,7 düzeyinde ölçüldü.
İzmir’de CHP’nin oy oranı %43,5 ile diğer şehirlerin belirgin şekilde üzerine çıktı. AK Parti ise İzmir'de %25,8 düzeyinde.
Büyükşehir belediyesini halihazırda CHP'nin yönettiği Bursa’da AK Parti %34,8 ile ilk sırada yer alırken CHP %30,5 ile ikinci sırada. Konya’da ise AK Parti %45 ile anketin en yüksek şehir bazlı oy oranına ulaşmış durumda.
MHP özellikle Konya (%13,1) ve Ankara (%8) gibi illerde daha yüksek oranlara sahip. DEM Parti İstanbul ve İzmir’de %7 civarında destek buluyor. İYİ Parti ise tüm şehirlerde orta düzeyde, genellikle %5–8 bandında seyreden bir oy oranına sahip.
İşte anket sonuçları:
İSTANBUL
ANKARA
İZMİR
BURSA
KONYA
