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  4. İstanbul Avcılar'da aile katliamı! 3 ölü, 1 yaralı

İstanbul Avcılar'da aile katliamı! 3 ölü, 1 yaralı

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
26.03.2025 21:21
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İstanbul'da bir kişi, eski eşini, kayınvalidesini ve eski baldızını vurarak öldürdü. Şahıs daha sonra aynı silahla kendini vurarak intihar etti. Çiftin bir kız çocuğunun olduğu öğrenildi. Konu ile ilgili emniyet güçlerinin çalışmaları sürüyor.

İstanbul Avcılar'da aile katliamı! 3 ölü, 1 yaralı

Olay, akşam saatlerinde Avcılar Mustafa Kemalpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Haydar Duran isimli şahıs, eski eşinin Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'ndeki evine geldi. Duran, henüz bilinmeyen bir nedenle eski eşi Damla B. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Duran, eski eşi Damla Bakiler’i, kız kardeşi Selin B. ve iki kız kardeşin annesi Nazan Deniz’i silahla vurduktan sonra intihar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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HAYATLARINI KAYBETTİLER

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde olayı gerçekleştiren Haydar Duran ile eski eş Damla Bakiler ve Bakiler'in annesi Nazan Deniz’in hayatını kaybettiği belirledi. Selin B. ise ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Olay sonrası polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken olay yeri inceleme ekipleri dairede çalışma yaptı. Çiftin bir kız çocuğunun olduğu öğrenildi. Konu ile ilgili emniyet güçlerinin çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA

26 Mart 2025
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Anahtar Kelimeler:
cinayet İstanbul
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