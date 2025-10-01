HABER

İstanbul Bağcılar’da otomobile silahlı saldırı: 2 yaralı

İstanbul Bağcılar'da hareket halindeki bir otomobile, kimliği belirsiz motosikletli şüpheliler tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Olay saat 21.00 sıralarında 100. Yıl Mahallesi Barbaros Caddesi'nde meydana geldi. Motosikletle caddeye giren kimliği belirsiz 2 şüpheli, caddede seyir halinde olan otomobile ateş açtıktan sonra kaçtı.

SALDIRGANLAR KAYIPLARA KARIŞTI

Yaralanan otomobil sürücüsü, aracı durdurdu. Olayı görenlerin ihbarı üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Olayda yaralanan sürücü ve yanındaki kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bölgede olay yeri inceleme çalışması yapan polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

