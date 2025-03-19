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  4. İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu, gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştü

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu, gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştü

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
19.03.2025 22:44
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İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik terör ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştü.

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu, gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştü

Kaboğlu, beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ile bazı avukatlar, emniyetteki işlemleri süren İmamoğlu için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne geldi.

"SAYIN İMAMOĞLU'NUN MORALİ ÇOK YÜKSEK"

Gözaltındaki İmamoğlu'yla görüşen Kaboğlu, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, İmamoğlu'nun sabah saat 06.30'dan itibaren özgürlüğünden alıkonulduğunu söyledi.

Kaboğlu, "Anayasamız herkes için, bütün kamu kurumları için bağlayıcıdır. Anayasanın hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını bağlayan üstün hukuk kurallarıdır. Bir kişi nasıl gözaltına alınır, nasıl tutuklanır hepsi anayasada vardır ve belirlenmiştir. Keşke bu şekilde büyük bir anayasa dışı operasyon karşısında bulunmasaydık." dedi.

İmamoğlu'yla görüşmesine işaret eden Kaboğlu, "Sayın İmamoğlu'nun morali çok yüksek. Kendini çok daha güçlenmiş hissediyor. Hepinize ve bütün topluma selamları var." ifadesini kullandı.
Açıklamanın ardından Kaboğlu ve beraberindekiler emniyetin önünden ayrıldı.

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Ekrem İmamoğlu
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