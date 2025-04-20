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İstanbul - Beşiktaş’ta kafedeki silahlı saldırının faili adliyeye sevk edildi

Beşiktaş'ta bir kafede otururken eşinin gözünün önünde silahlı saldırıya uğrayan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Cengiz Şire'nin(34) katil zanlısı, Edirne'den yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.

İstanbul - Beşiktaş’ta kafedeki silahlı saldırının faili adliyeye sevk edildi
Çiğdem Sevinç

Beşiktaş'ta bir kafede otururken eşinin gözünün önünde silahlı saldırıya uğrayan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Cengiz Şire'nin(34) katil zanlısı, Edirne'den yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli Kadir N.(22), adliyeye sevk edildi.

Olay dün Beşiktaş'ta bir kafede meydana geldi. Eşiyle birlikte kafede oturan Cengiz Şire, arkasından yaklaşan kapüşonlu bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Ensesinden vurulan Şire, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şüphelinin kimliğini tespit eden İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kadir N. isimli şüpheliyi Edirne'den yurt dışına çıkmaya çalıştığı sırada gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

(DHA)

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beşiktaş
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