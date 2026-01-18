HABER

İstanbul beyaza büründü! İşte kar manzaraları

İstanbul'da yüksek kesimlerde bulunan bazı ilçelerde kar yağışı etkili oldu. Beylikdüzü'nde araçların üzeri karla kaplanırken, sokaklar beyaza büründü. Taksim Meydanı'nda yürüyenler kar altında fotoğraf çekilirken, Çamlıca Tepesi de beyaz örtü ile kaplandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bazı iller için yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Yüksek kesimlerdeki bazı ilçelerde başlayan yağışın ardından sokaklar beyaza büründü. Beylikdüzü'nde araçların üzeri karla kaplandı.

KAR ALTINDA YÜRÜDÜLER

Taksim Meydanı’nda vatandaşlar, kar altında meydanda yürüyüş yaparak hatıra fotoğrafı çekti. Şemsiye ile yürüyüş yapanlar, cep telefonlarıyla kar yağışını görüntüledi. Avrupa Yakası'nda Hasdal mevkisinde de kar yağışı etkisini gösterirken, bölgede yol kenarları ve yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı.

ÇAMLICA TEPESİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

Anadolu Yakası’nda ise Çamlıca Tepesi’nde kar yağışı etkili oldu. Yağış sonrası yerler beyaza büründü.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

