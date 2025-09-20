HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İstanbul Boğazı'nda 12 kişinin yaralandığı gemi kazasında 2 kaptana yurt dışı çıkış yasağı

İstanbul Boğazı'nda meydana gelen ve 12 kişinin yaralandığı gemi kazasında 2 kaptana "Taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan yurt dışı çıkış yasağı uygulandı. Suçu üstlendiği belirlenen bir şüpheliye ise, yurt dışı çıkış yasağı ve en yakın kolluk birimine başvurarak imza atmak şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulandı.

İstanbul Boğazı'nda 12 kişinin yaralandığı gemi kazasında 2 kaptana yurt dışı çıkış yasağı

İstanbul Boğazı'nda dün akşam saatlerinde Beşiktaş-Üsküdar seferini yapan Kamil Sayın isimli vapur ile Panama bayraklı Artvin isimli kuru yük gemisi çarpışmıştı. Kaza sonucu vapurda bulunan 12 kişi yaralandı. Yaralanan yolcular, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaşanan kaza sonrası 3 şüpheli emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı. Konuya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında şüpheliler emniyet işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesine sevk edildi.

İstanbul Boğazı nda 12 kişinin yaralandığı gemi kazasında 2 kaptana yurt dışı çıkış yasağı 1

Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 2 şüpheli hakkında "Taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan yurt dışı çıkış yasağı, diğer şüpheli hakkında ise "Suç üstlenme" suçundan yurt dışı çıkış yasağı ve en yakın kolluk birimine başvurarak imza atmak şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulandı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hatay Belen'de 2 milyon 760 bin makaron ele geçirildiHatay Belen'de 2 milyon 760 bin makaron ele geçirildi
Artvin Borçka'da tarihi köprü selde yıkıldıArtvin Borçka'da tarihi köprü selde yıkıldı

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Boğazı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.