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İstanbul Boğazı'nda 15 Temmuz geçişi: "Milletimizin direnişine hep birlikte iştirak ettik"

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle İstanbul Boğazı'ndan tekne korteji yapıldı. Şehit 253 vatandaşımız anısına 253 tekne de kortejde yer aldı.

İstanbul Boğazı'nda 15 Temmuz geçişi: "Milletimizin direnişine hep birlikte iştirak ettik"
Recep Demircan

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 9'uncu yılı vesilesiyle İstanbul Boğazı'ndan tekne korteji gerçekleştirildi. Darbe girişiminde şehit olan 253 vatandaşın anısına 253 tekne ve bot kortejde yer aldı. Kortejde Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı gemilerinin yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi, 2 römorkör, 3 hızlı can kurtarma botu ve 2 de bot da eşlik etti.

İstanbul Boğazı nda 15 Temmuz geçişi: "Milletimizin direnişine hep birlikte iştirak ettik" 1

"MİLLETİMİZİN DİRENİŞİNE HEP BİRLİKTE İŞTİRAK ETTİK"

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 253 tekne ve botun İstanbul Boğazı'nı selamladığı anlarda 15 Temmuz Derneği Genel Sekreteri Kaan Şahin, günün anlam önemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Şahin, "Hain FETÖ darbe girişiminin üzerinden tam 9 yıl geçti. O gece sokaklarda milletimizin direnişine hep birlikte iştirak ettik. Bana ne gazilik ne şehitlik nasip oldu. Ancak bu aziz milletin cesaretini hep birlikte gözlerimizle şahit olduk. Bugün aziz şehitlerimizin ruhu için 253 şehidimizin ruhu için İstanbul Valiliğimiz ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'mız ile koordine ettiğimiz 15 Temmuz Derneğimizin şehit ailelerimizle ve gazilerimizle birlikte iştirak ettiğimiz İstanbul Boğazı'nda bayrak kortejine sizlerin de katılımı bizi onurlandırmıştır" diye konuştu.

İstanbul Boğazı nda 15 Temmuz geçişi: "Milletimizin direnişine hep birlikte iştirak ettik" 2

İstanbul Boğazı nda 15 Temmuz geçişi: "Milletimizin direnişine hep birlikte iştirak ettik" 3

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul 15 temmuz
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