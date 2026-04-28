İstanbul Boğazı'nda gemi arızası! Yalılara çarpıyordu

İstanbul Boğazı'nda dümen arızasından kaynaklanan nedenle Sarıyer, Yeniköy açıklarında karaya oturan ve yalıya metreler kala duran konteyner gemisi, uzun süren çalışmaların ardından kurtarıldı.

İstanbul Boğazı'nda dümen arızası oluştuğu öğrenilen 147 metre boyundaki KAPPA isimli konteyner gemisi, karaya oturdu.

YALIYA METRELER KALA DURDU

Sarıyer Yeniköy açıklarında yalıya metreler kala duran gemiyi kurtarmak için bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait kurtarma ekipleri yönlendirildi.

BOĞAZ TRAFİĞİ ASKIYA ALINDI

Konuya ilişkin Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan, "Rusya'dan Kocaeli'ye kılavuz kaptan alarak seyir halindeyken İstanbul Boğazı Yeniköy önlerinde karaya oturan KAPPA isimli 148 metre boyundaki konteyner gemisi için KURTARMA-5 ve KURTARMA-6 Römorkörlerimiz ile balık adam ekibimiz ve KEGM-5 hızlı tahlisiye botumuz olay yerine ivedilikle yönlendirilmiş olup kurtarma çalışmalarına başlanmıştır. İstanbul Boğazı gemi trafiği, çift yönde ve geçici olarak askıya alındı" ifadelerine yer verildi.

GEMİ KURTARILDI

Uzun süren çalışmaların ardından gemi, bulunduğu yerden kurtarıldı. KEGM'den yapılan açıklamada, "Yeniköy önlerinde karaya oturan KAPPA isimli gemi, balık adam ve kurtarma ekiplerimizin yaptığı incelemenin ardından İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimizin koordinasyonunda, KURTARMA-5, KURTARMA-6 ve KURTARMA-8 Römorkörlerimiz tarafından yüzdürüldü" ifadeleri yer aldı.

2022 YILINDA DA ARIZA YAPMIŞ

Rusya'dan aldığı yükle Karadeniz'den giriş yapan ve Kocaeli'ye gittiği öğrenilen geminin 2022 yılında da Kandilli açıklarında makine arızası yaptığı ve bir süre boğaz trafiğinin durduğu öğrenildi.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

