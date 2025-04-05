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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği normale döndü

İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle gece saatlerinde çift yönlü askıya alınan gemi trafiği, normale döndü.

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği normale döndü

Kentte etkili olan sis, Boğaz trafiğini de etkiledi. Gece saatlerinde görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle güney-kuzey yönde askıya alınan gemi trafiği, sisin ortadan kalkması üzerine 10.00 itibarıyla normal seyrine döndü.

(AA)Bu içerik Begüm Özkaynak tarafından yayına alınmıştır

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İstanbul
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