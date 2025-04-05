İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği normale döndü

İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle gece saatlerinde çift yönlü askıya alınan gemi trafiği, normale döndü.
05.04.2025 13:18
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Kentte etkili olan sis, Boğaz trafiğini de etkiledi. Gece saatlerinde görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle güney-kuzey yönde askıya alınan gemi trafiği, sisin ortadan kalkması üzerine 10.00 itibarıyla normal seyrine döndü.
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