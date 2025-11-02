HABER

İstanbul Boğazı'nda panik anları! Denize düşen kadın böyle kurtarıldı

Melih Kadir Yılmaz

Üsküdar Beylerbeyi açıklarında bir kadın, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı denize düştü. Denize düşen kadın suda çırpınmaya başlarken, o sırada yatta bulunan bir adam denize atlayarak kadına yardımcı oldu. Tekneye çıkartılan kadın ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kadının sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Olay, 31 Ekim Cuma günü saat 17.30 İstanbul Boğazı'nda Üsküdar Beylerbeyi açıklarında meydana geldi. İddiaya göre 1 kadın henüz bilinmeyen bir nedenle denize düştü.

İstanbul Boğazı nda panik anları! Denize düşen kadın böyle kurtarıldı 1

KADINI KURTARMAK İÇİN DENİZE ATLADI

Suda çırpınmaya başlayan kadını gören 1 kişi onu kurtarmak için denize atladı. Teknelerde bulunanlar da can simidi atarak kadına yardım etmeye çalıştı. Denizde çırpınan kadını yakında bulunan yattan suya atlayan 1 kişi kurtardı.

İstanbul Boğazı nda panik anları! Denize düşen kadın böyle kurtarıldı 2

Can simidi takılan kadın önce denizdeki yata çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Yatta ilk müdahalesi kendisini kurtaran kişi ve sağlık ekipleri tarafından yapılan kadın ardından Sahil Güvenlik botuna alındı.

İstanbul Boğazı nda panik anları! Denize düşen kadın böyle kurtarıldı 3

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Bilinci açık olduğu öğrenilen kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Olay anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

