İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’i örnek verdi, Fatih Altaylı iddiası gündemi sarstı! “Zor bulunur"

Halk TV’nin en önemli ekran yüzlerinden biri olan yazıları ve haberleriyle gündem oluşturan İsmail Saymaz’ın gözaltına alınıp ev hapsiyle cezalandırılmasından sonra tweet atmamasını eleştirenlere yanıt veren Rasim Ozan; “Klavye delikanlılığı yapıp İsmail Saymaz ile ilgili onursuzluk yapmayın” dedi.

RASİM OZAN: AKIN GÜRLEK BAŞSAVCI OLDUĞUNDA ARTIK HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK DEMİŞTİM

“Klavye delikanlılığı yapıp İsmail Saymaz ile ilgili onursuzluk şerefsizlik yapmayın. İsmail Saymaz, muhalefet cephesinde olup devleti en iyi bilen insanlardan biridir. Akın Gürlek, Ekim başında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olduğunda artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını iki kişi söyledi. Biri ben diğeri İsmail Saymaz! Bazıları diğer başsavcılar gibi gördü ben onlara güldüm. Bu adam kafasına koyduğunu yapar bazıları yapamaz korkar, o yapar. Herkes de görüyor.

RTÜK BAŞKANI EBUBEKİR ŞAHİN’İ ÖRNEK GÖSTERDİ! “KAPATIR KARDEŞİM”

Mesela Ebubekir Şahin de böyledir, kafasına koyduğunu yapar. Ebubekir Şahin, RTÜK’ün Akın Gürlek versiyonudur. Ebubekir Şahin, Fatih Altaylı’nın Youtube kanalını kapatır mı? Halk TV ve Sözcü’yü kapatır mı? Kapatır kardeşim. Bazıları çekinir sonrasını düşünür bu adamlar düşünmez fıtratlarında bu yok. Bunlar bireysel kararlar değil. Sistem o kararı ister ama yapacak adam zor bulunur.

Fatih Sayan var, eski BTK başkanı o da Akın Gürlek’in o mevkideki versiyonu.

ÇOK KONUŞULACAK FATİH ALTAYLI İDDİASI!

Bakın buradan söylüyorum. Fatih Altaylı da tutuklananlar arasına girebilir, Youtube programı tarihe karışabilir. Fatih Altaylı'ya muhalif değilsin dedim tahrik oldu. 'Vız gelir tırıs gider hadi gelin lan' dedi. Daha sert bir dönem geliyor."