İstanbul'da akılalmaz iddia! "Korku ve endişe içerisindeyiz"

İstanbul Avcılar'da sitenin altında bulunan dükkana taşınan işletme sahiplerinin, tadilat sırasında kolonları kestiği iddia edildi. İhbar üzerine harekete geçen belediye ekipleri, işletmeyi mühürledi. Leyla Alcan isimli vatandaş, "Ben de doğal olarak belediyeyi aradım burada kolon perdelerinin kesildiğini bildirdim. Belediye iki saat içerisinde denetim yaparak dükkanı mühürlediler. Gene de korku ve endişe içerisindeyiz" dedi.

Recep Demircan

Olay, Avcılar ilçesi Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan bir sitede yaşandı. İddiaya göre, sitenin zemin katında bulunan bir dükkana taşınan işletme sahiplerinin, tadilat sırasında kolonları kestiği ihbarı üzerine belediye ekipleri harekete geçti. İhbar üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri, söz konusu işletmeyi tedbir amacıyla mühürledi. Kolonların kesilip kesilmediğinin ise yapılan incelemenin ardından ortaya çıkacağı öğrenildi.

"KORKU VE ENDİŞE İÇİNDEYİZ"

Aynı sitede esnaflık yapan Leyla Alcan isimli vatandaş, "Dükkanda çalışırken çok yoğun seslerin gelmesi üzerine sağa sola baktım. Baktım dükkan tutulmuş ve tadilat çalışması var. Ne olduğunu merak ettiğimde ve içeriye girdiğimde kolon perdelerin kesik olduğunu gördüm. Ve derin çalışmalar yaptıklarını gördüm. Otoparktan giriş yaptım ve baktım kolonları kesmişler. Kolonları nasıl kestiklerini sordum, 'biz bilmiyoruz, bunlar kolon değil' diyerek beni uzaklaştırmaya çalıştılar. Ben de burası deprem bölgesi olduğu için bunu yapmalarının doğru olmadığını ve en ufak bir depremde hayatımızın riske gireceğini söyledim ama aldırış etmediler. Ben de doğal olarak belediyeyi aradım burada kolon perdelerinin kesildiğini bildirdim. Belediye iki saat içerisinde denetim yaparak dükkanı mühürlediler. Gene de korku ve endişe içerisindeyiz. En ufak bir depremde binlerce insanın hayatının mahvolması ve ölümler yaşanabileceği için endişeliyiz. Buradan yetkililere sesleniyorum her önüne gelen böyle tadilat yaparak insanların hayatını riske atmasın" dedi.

Kaynak: İHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Avcılar
