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  4. İstanbul'da akıllara durgunluk veren hırsızlık! Hava almak için arabasını park etti başına gelmeyen kalmadı!

İstanbul'da akıllara durgunluk veren hırsızlık! Hava almak için arabasını park etti başına gelmeyen kalmadı!

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
09.02.2025 13:40
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İstanbul Esenler'de seyir halindeyken hava almak için aracını yol kenarına park edip inen kişinin peşinden gelen hırsızlar, anahtarı üzerinde olan aracı çalıp gitti. İhbar üzerine gözaltına alınıp emniyete götürülen şüpheliler adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da akıllara durgunluk veren hırsızlık! Hava almak için arabasını park etti başına gelmeyen kalmadı!

Olay, 23 Ocak akşamı Esenler'de meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olduğu esnada hava almak için aracını yol kenarına çeken ve inen Y.K ‘nın aracı, kontak üzerindeyken yanına yaklaşan iki hırsız tarafından saniyeler içinde çalındı.

ARAÇ SAHİBİ ŞAŞKINA DÖNDÜ

Olay karşısında şaşkına dönen Y.K, hemen durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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ŞÜPHELİLERİN SUÇ KAYDI KABARIK ÇIKTI

Yürütülen çalışmalarla kimlik bilgileri tespit edilen şüpheliler S.K. ve T.G., ekipler tarafından gözaltına alındı. Yapılan sorgulama sırasında şüphelilerden S.K.’nın 12, T.G.’nin ise 4 suç kaydının olduğu öğrenildi. Öte yandan, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalınan aracı bulup sahibine teslim ederken gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Araç Esenler hırsızlık
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