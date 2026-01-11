HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İstanbul'da alacak verecek kavgası! Yakalandılar

İstanbul'un Fatih ilçesinde bir ikamette yaşanan silahlı tehdit ve gasp olayına ilişkin 2 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Yürütülen çalışmalarda olayın alacak verecek meselesinden çıktığı belirlendi.

İstanbul'da alacak verecek kavgası! Yakalandılar

Olay, Fatih ilçesi Mimar Hayrettin Mahallesi'nde 5 Ocak günü saat 18.20 sıralarında meydana geldi. Ş.Ç. (73) isimli şahıs cep telefonu üzerinden tehdit edilerek kendisinden para talep edildi. Olay sırasında adreste bulunan Ş.E. (67) ise şüphelilere parayı getirmemesi üzerine ikamete gelen silahlı şahıslar tarafından darp edildi. İhbar üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Özel Harekat ekipleri harekete geçti.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Yürütülen çalışmalar neticesinde, şüpheliler F.A. (28) ve B.E. (19), Sultangazi ilçesinde bir ikamette gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 1 adet tabanca, 5 adet fişek ve 1 gram esrar ele geçirilirken, olayın alacak-verecek meselesinden kaynaklandığı belirlendi. Şüpheliler F.A. ve B.E. 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'tehdit', 'gasp', 'yağma' ve 'uyuşturucu madde bulundurmak' suçlarından adliyeye sevk edildi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul’da 22 yıl önce işlenen cinayetin hükümlüsü Kartal’da yakalandıİstanbul’da 22 yıl önce işlenen cinayetin hükümlüsü Kartal’da yakalandı
Kontrolden çıkan kamyonet şarampole yuvarlandı: 3 yaralıKontrolden çıkan kamyonet şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hapis cezasına alternatif geliyor: 'Af değil denetimli serbestlik'

Hapis cezasına alternatif geliyor: 'Af değil denetimli serbestlik'

ABD Başkanı Trump: "İran'a müdahaleye hazırız"

ABD Başkanı Trump: "İran'a müdahaleye hazırız"

Olimpiyat'ta buz kesen anlar! Galatasaray'dan tarihi protesto: Maç bitti, Aslan sahaya dönmedi

Olimpiyat'ta buz kesen anlar! Galatasaray'dan tarihi protesto: Maç bitti, Aslan sahaya dönmedi

Muhabirleri gören Bülent Ersoy çileden çıktı

Muhabirleri gören Bülent Ersoy çileden çıktı

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

Altın fiyatlarında ibre tersine döndü!

Altın fiyatlarında ibre tersine döndü!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.