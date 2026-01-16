HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İstanbul’da ara tatilin başlamasıyla trafik yoğunluğu yüzde 85’e ulaştı

İstanbul’da okullarda ara tatilin başlamasıyla akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 85’e ulaştı. Megakentin her iki yakasına giden Merter ve Cevizlibağ’da araçlar uzun kuyruklar oluşturdu.

İstanbul’da ara tatilin başlamasıyla trafik yoğunluğu yüzde 85’e ulaştı

İstanbul’da mesai bitimiyle başlayan trafik yoğunluğu, Anadolu ve Avrupa yakalarında ulaşımda aksamalara neden oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik verilerine göre, saat 17.30 itibariyle şehrin her iki yakasında da trafik yoğunluğu yüzde 85’e yükseldi.

İstanbul’da ara tatilin başlamasıyla trafik yoğunluğu yüzde 85’e ulaştı 1

MESAİ ÇIKIŞI VE ARA TATİL YOĞUNLUĞU TRAFİĞİ KİLİTLEDİ

Hem mesai çıkışı nedeniyle hem de okullarda 2 hafta sürecek ara tatilin başlamasıyla birlikte D-100 Karayolu ve bağlantı yollarında sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

İstanbul’da ara tatilin başlamasıyla trafik yoğunluğu yüzde 85’e ulaştı 2

Megakentin her iki yakasına giden Merter ve Cevizlibağ’da araçlar uzun kuyruklar oluşturdu.

16 Ocak 2026
16 Ocak 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
X platformunda erişim sorunu yaşanıyorX platformunda erişim sorunu yaşanıyor
Atlas Çağlayan'ın bıçaklandığı anlar ortaya çıktıAtlas Çağlayan'ın bıçaklandığı anlar ortaya çıktı
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İstanbul trafik yogunlugu İstanbul trafiğe kapalı yollar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Adana'da vahşet! Küçük çocuklarını silahla öldürüp intihar etti

Adana'da vahşet! Küçük çocuklarını silahla öldürüp intihar etti

İstanbul'da korkunç cinayet: Otomobilde başından vurulmuş halde bulundu

İstanbul'da korkunç cinayet: Otomobilde başından vurulmuş halde bulundu

Gece yarısı herkesin konuştuğu kare! F.Bahçe imza için gitti

Gece yarısı herkesin konuştuğu kare! F.Bahçe imza için gitti

Acil organ nakli çağrısı yapılmıştı! Ünlü oyuncudan üzen haber

Acil organ nakli çağrısı yapılmıştı! Ünlü oyuncudan üzen haber

'Hiç sürpriz olmaz' Altın fiyatları için Sefer Şener net konuştu 'Altyapısını hazırlıyor'

'Hiç sürpriz olmaz' Altın fiyatları için Sefer Şener net konuştu 'Altyapısını hazırlıyor'

Bugünden itibaren değişiyor: Kartla ödeme yapan herkesi ilgilendiriyor

Bugünden itibaren değişiyor: Kartla ödeme yapan herkesi ilgilendiriyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.