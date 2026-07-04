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İstanbul'da ayakkabı hırsızlığı! Böyle görüntülendi

Başakşehir'de bir apartmana giren şüpheli, katları tek tek dolaşıp daire önlerindeki ayakkabıları çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'da ayakkabı hırsızlığı! Böyle görüntülendi

Olay, saat 05.30 sıralarında Kayaşehir’deki bir apartmanda meydana geldi. Apartmana giren şüpheli, katları tek tek dolaşarak daire önlerindeki çok sayıda ayakkabıyı çaldı. Ayakkabılarının yerinde olmadığını gören bina sakinleri, güvenlik kameralarını izlediklerinde ayakkabılarının çalındığını fark etti. Bunun üzerine bina sakinleri görüntülerle birlikte polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Öte yandan ayakkabıların çalındığı anlar binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin apartmanda dolaşarak kapı önlerindeki ayakkabıları çaldığı anlar yer alıyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul
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