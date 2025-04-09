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İstanbul'da bazı metro ve tramvay seferleri teknik arızadan dolayı durdu

İstanbul'da bazı metro ve tramvay hatlarında elektrik kaynaklı teknik arıza sebebiyle seferler durduruldu. Levent-Boğaziçi Üniversitesi-Hisarüstü Metro Hattı ve Topkapı-Mescidi Selam Tramvay Hattı'ndaki arıza nedeniyle seferlerde aksama yaşandı.

İstanbul'da bazı metro ve tramvay seferleri teknik arızadan dolayı durdu
Mustafa Fidan

Metro arızası sürerken tramvay hattında seferler normale döndü. Metro İstanbul teleferikte de elektrik kesintisi yaşandığını duyurdu.

İstanbul'da hem metro hem de tramvay hattında arıza çıktı. Seferlerde aksama yaşandı, otobüsler ücretsiz hizmet vermesine rağmen bazı noktalarda yoğunluk oluştu.

METRO İSTANBUL'DAN ARIZA AÇIKLAMASI: SEFERLER YAPILAMIYOR

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, Levent-Boğaziçi Üniversitesi-Hisarüstü Metro Hattı'nda teknik arıza nedeniyle seferlerin yapılamadığı belirtildi. Hat güzergahında İETT otobüsleri ile ücretsiz hizmet verildiği kaydedildi.

Kentte ayrıca Topkapı-Mescidi Selam Tramvay Hattı'ndaki arıza nedeniyle seferlerde aksama yaşandı.
Bir saati aşan arıza giderilince Metro İstanbul, sosyal medya hesabından "T4 Topkapı-Mescidi Selam Tramvay Hattı’nda seferler normale dönmüştür." açıklamasında bulundu.

ELEKTRİK GİTTİ: TELEFERİK ÇALIŞMIYOR

Metro İstanbul, teleferik hattında da enerji kesintisi sebebiyle bir problem oluştuğunu duyurdu.
Açıklamada "Elektrik dağıtım kurumu kaynaklı yaşanan enerji kesintisi nedeniyle TF1 Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı’nda seferler yapılamamaktadır." denildi.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul metro tramvay
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