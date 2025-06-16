İstanbul’da bir AVM! Kadınlar tuvaletine sızdı, gizli görüntüleri çekti yakalanınca polis çağırmayın diye ağladı

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde sapkın kişinin kadınlar tuvaleti içerisine girdiği, kadınlar tuvaletinde kabinlere sızdığı ve kadınların görüntülerini çektiği ortaya çıktı. Olayı aydınlatan bir kadın, güvenlik ekiplerine haber verdi. Sapık yakayı ele verince "Lütfen polis çağırmayın, tamam hemen siliyorum" dedi.

POLİS ÇAĞIRMAYIN DİYE AĞLAMAYA BAŞLADI

Güvenlik ekibi, sapık şahsın üzerine giderek "Son kez söylüyorum ya telefonunu verirsin ya polis çağırıyorum" deyince panik olan kişi, kadınlar tuvaletinde görüntüleri çektiğini kabul edip "Lütfen polis çağırmayın" diyerek ağlamaya başladı.

"ÇEKTİM AMA SİLİYORUM"

Baskılar sonrası kadınlar tuvaletine sızıp gizli videolar çektiğini kabul eden kişi, "Doğru söylüyorsunuz evet video çektim ama siliyorum" diyerek karşısındakileri adeta çıldırttı. Karşısındaki kadın ise "Siliyorum diye bir şey yok! Sapık mısın nesin ne demek video çekmek" diyerek tepki gösterdi. Yaşananların ardından sapık kişi hakkında soruşturma başlatıldı.