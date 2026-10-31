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İstanbul'da CHP’liler ile YENİ Partililer arasında kavga çıktı

Maltepe’de düzenlenen 6’ncı Sivas Kültür Günleri’nde yapılan kürsü konuşmasında, CHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Ali Yüksel’in adının anılmaması ve YENİ Parti İl Başkanı Özgür Çelik’e yönelik övgüler tepkiye neden oldu. YENİ Partililer ile CHP’liler arasında sözlü kavga çıktı

İstanbul'da CHP’liler ile YENİ Partililer arasında kavga çıktı

Maltepe Etkinlik Alanı’nda düzenlenen 6. Sivas Kültür Günleri’nde gerginlik yaşandı. İddiaya göre Sivas Konfederasyonu (SİVKON) Konfederasyon Başkanı Metin Yarım’ın kürsüde yaptığı konuşmasında CHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Ali Yüksel’in ismini anmayıp YENİ Parti İl Başkanı Özgür Çelik’e övgülerde bulunması, alandaki katılımcıların tepkisine yol açtı. Alanda bulunanların arasında başlayan gerginlik aniden sözlü kavgaya dönüştü.

ALANDAN AYRILDILAR

Yaşanan olayların ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, CHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Ali Yüksel ve çok sayıda kişinin etkinlik alanından ayrıldığı öğrenildi.

İstanbul da CHP’liler ile YENİ Partililer arasında kavga çıktı 1

İstanbul da CHP’liler ile YENİ Partililer arasında kavga çıktı 2


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
CHP Yeni Parti
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