İstanbul'da dahil! Çok sert: Gelişini hissettirecek... Haritalarda da durum aynı: gök gürültüsü ve sağanak

Yurdun kuzeydoğusunda yerel sağanaklar, Marmara’nın güneybatısında ise kuvvetli rüzgar bekleniyor. Uzmanlar, yeni haftayla birlikte yağışların etkisini artıracağı konusunda uyarıyor.

İstanbul'da dahil! Çok sert: Gelişini hissettirecek... Haritalarda da durum aynı: gök gürültüsü ve sağanak
Çiğdem Sevinç

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığında, önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurdumuzun güney kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısında kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara'nın güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

YENİ HAFTADA YAĞIŞ VAR

Yeni haftada pazartesi gününden itibaren batı illerinden yurda giren yağışlı hava sistemi salı günü etkisini artıracak.

Bugün yurdun güney kesimlerinde sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek.

