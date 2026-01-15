İstanbul'da dev fuhuş operasyonu: Referans sistemi kullanıp 52 dijital reklam ajansı açmışlar

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, İstanbul'da kendilerini "Dijital Reklam Ajansı" olarak kamufle eden ve seans ücretini 15 bin TL olarak belirleyen organize fuhuş şebekesine yönelik düzenlenen operasyonda, 52 paravan şirket deşifre edildi.

10 İLÇEDE OPERASYON

10 ilçede gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 11 kişi tutuklanırken, zorla tutulan 7 kadın kurtarıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği polisleri, alınan ihbarlar üzerine teknik ve fiziki takip başlattı. Teknik Takip İzleme Büro Amirliği ile koordineli yürütülen 3 aylık çalışma sonucunda, şebekenin dijital mecraları kullanarak kurduğu karmaşık ağ gün yüzüne çıkarıldı.

REFERANS SİSTEMİ UYGULAMIŞLAR

Polisin deşifre ettiği sisteme göre çete üyeleri, güvenlik birimlerinin takibine takılmamak için sadece WhatsApp ve Telegram üzerinden iletişim kuruyordu. Şebekenin, "müşteri" profili oluştururken katı bir referans sistemi uyguladığı belirlendi. Sisteme dahil olmak isteyen kişilerin, çetenin güvenini kazanmış eski kullanıcılardan referans getirmesi şart koşuluyordu.



52 FARKLI REKLAM AJANSI

Şebekenin finansal trafiği gizlemek ve kendilerini kamufle etmek için başvurduğu yöntem dikkat çekti. Yapılan incelemelerde, suç ağının faaliyetlerini yasal bir çerçeveye oturtmak amacıyla tam 52 farklı "Dijital Reklam Ajansı" kurduğu tespit edildi. Bu ajanslar üzerinden yürütülen lojistik ağda, seans başına 15 bin TL talep edildiği, ödeme ve onay sonrası müşterilere anlık konum ve otel bilgisi paylaşıldığı öğrenildi.



11 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Toplanan delillerin ardından 6 Ocak sabahı operasyon için düğmeye basıldı. İstanbul genelinde 10 ilçedeki 18 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Zorla fuhuş yaptırılan 5'i Türk, 2'si yabancı uyruklu toplam 7 kadın kurtarılarak koruma altına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda suçta kullanıldığı belirlenen 14 cep telefonu, 14 SIM kart ve dizüstü bilgisayarlar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 11'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kurtarılan yabancı uyruklu 2 kadın, sınır dışı edildi.