HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İstanbul'da dev fuhuş operasyonu: Referans sistemi kullanıp 52 dijital reklam ajansı açmışlar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro amirliği polisleri tarafından 3 ay süren çalışma sonucunda 10 ilçede 18 adrese baskın düzenlendi. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alınırken, 7 kadın kurtarıldı. Çete üyelerinin yakalanmamak için referanslı sistem kullandığı ve para ağını gizlemek içinde 52 reklam ajansı açtığı ortaya çıktı. Ajanslar üzerinden seans başına 15 bin TL talep edildiği, ödeme sonrası müşterilere anlık konum ve otel bilgisi paylaşıldığı belirtildi.

İstanbul'da dev fuhuş operasyonu: Referans sistemi kullanıp 52 dijital reklam ajansı açmışlar

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, İstanbul'da kendilerini "Dijital Reklam Ajansı" olarak kamufle eden ve seans ücretini 15 bin TL olarak belirleyen organize fuhuş şebekesine yönelik düzenlenen operasyonda, 52 paravan şirket deşifre edildi.

10 İLÇEDE OPERASYON

10 ilçede gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 11 kişi tutuklanırken, zorla tutulan 7 kadın kurtarıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği polisleri, alınan ihbarlar üzerine teknik ve fiziki takip başlattı. Teknik Takip İzleme Büro Amirliği ile koordineli yürütülen 3 aylık çalışma sonucunda, şebekenin dijital mecraları kullanarak kurduğu karmaşık ağ gün yüzüne çıkarıldı.

İstanbul da dev fuhuş operasyonu: Referans sistemi kullanıp 52 dijital reklam ajansı açmışlar 1

REFERANS SİSTEMİ UYGULAMIŞLAR

Polisin deşifre ettiği sisteme göre çete üyeleri, güvenlik birimlerinin takibine takılmamak için sadece WhatsApp ve Telegram üzerinden iletişim kuruyordu. Şebekenin, "müşteri" profili oluştururken katı bir referans sistemi uyguladığı belirlendi. Sisteme dahil olmak isteyen kişilerin, çetenin güvenini kazanmış eski kullanıcılardan referans getirmesi şart koşuluyordu.
İstanbul da dev fuhuş operasyonu: Referans sistemi kullanıp 52 dijital reklam ajansı açmışlar 2

52 FARKLI REKLAM AJANSI

Şebekenin finansal trafiği gizlemek ve kendilerini kamufle etmek için başvurduğu yöntem dikkat çekti. Yapılan incelemelerde, suç ağının faaliyetlerini yasal bir çerçeveye oturtmak amacıyla tam 52 farklı "Dijital Reklam Ajansı" kurduğu tespit edildi. Bu ajanslar üzerinden yürütülen lojistik ağda, seans başına 15 bin TL talep edildiği, ödeme ve onay sonrası müşterilere anlık konum ve otel bilgisi paylaşıldığı öğrenildi.
İstanbul da dev fuhuş operasyonu: Referans sistemi kullanıp 52 dijital reklam ajansı açmışlar 3

11 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Toplanan delillerin ardından 6 Ocak sabahı operasyon için düğmeye basıldı. İstanbul genelinde 10 ilçedeki 18 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Zorla fuhuş yaptırılan 5'i Türk, 2'si yabancı uyruklu toplam 7 kadın kurtarılarak koruma altına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda suçta kullanıldığı belirlenen 14 cep telefonu, 14 SIM kart ve dizüstü bilgisayarlar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 11'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kurtarılan yabancı uyruklu 2 kadın, sınır dışı edildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CHP'ye sert tepki: "Hedef alması kabul edilemez"CHP'ye sert tepki: "Hedef alması kabul edilemez"
Zonguldak'taki öğrenci servisi faciasında 6 kamu görevlisine hapis cezasıZonguldak'taki öğrenci servisi faciasında 6 kamu görevlisine hapis cezası

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İstanbul fuhuş operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'dan gece yarısı 'hava sahası' hamlesi! Önce yasaklandı sonra serbest bırakıldı

İran'dan gece yarısı 'hava sahası' hamlesi! Önce yasaklandı sonra serbest bırakıldı

Orta Doğu'da kritik saatler! Trump, İran'ın aldığı kararı duyurdu

Orta Doğu'da kritik saatler! Trump, İran'ın aldığı kararı duyurdu

(Özet) Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

Boş yere başvurana hapis cezası gelecek!

Boş yere başvurana hapis cezası gelecek!

Bugünden itibaren değişiyor: Kartla ödeme yapan herkesi ilgilendiriyor

Bugünden itibaren değişiyor: Kartla ödeme yapan herkesi ilgilendiriyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.