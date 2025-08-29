HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İstanbul'da diş kliniğinde korkutan patlama: 2 kişi yaralandı

Ataşehir Yenisahra Mahallesi Sütçü Yolu Caddesi'nde bulunan özel bir diş kliniğinde, henüz bilinmeyen bir nedenle patlama yaşandı. Patlamada iki kişi yaralandı.

İstanbul'da diş kliniğinde korkutan patlama: 2 kişi yaralandı

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde, özel bir diş kliniğinde tüp patlaması meydana geldi. Ataşehir Yenisahra Mahallesi Sütçü Yolu Caddesi'nde bulunan özel bir diş kliniğinde, henüz bilinmeyen bir nedenle patlama yaşandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve Ataşehir Belediyesi'ne bağlı arama ve kurtarma (ATAK) ekipleri sevk edildi.

İstanbul da diş kliniğinde korkutan patlama: 2 kişi yaralandı 1

KORKUDAN BAYGINLIK GEÇİRDİ

Patlama nedeniyle klinikte kısa süreli panik yaşanırken 2 kişinin hafif şekilde yaralandığı, bir kadın çalışanın da korkudan baygınlık geçirdiği öğrenildi.

İstanbul da diş kliniğinde korkutan patlama: 2 kişi yaralandı 2

İNCELEME BAŞLADI

Yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılırken baygınlık geçiren çalışan, sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

29 Ağustos 2025
29 Ağustos 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Vatandaşlara 5 ton yerli kavun ücretsiz dağıtıldıVatandaşlara 5 ton yerli kavun ücretsiz dağıtıldı
Küçükçekmece'de 14 güzellik salonuna operasyon: 18 gözaltıKüçükçekmece'de 14 güzellik salonuna operasyon: 18 gözaltı
Anahtar Kelimeler:
patlama İstanbul Ataşehir poliklinik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'de!

Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'de!

'Olağanüstü' toplantıda gündem yaratacak çıkış: "Bir talimatla biter, var mısınız?"

'Olağanüstü' toplantıda gündem yaratacak çıkış: "Bir talimatla biter, var mısınız?"

Belediye başkanından 'dayak' skandalı! Sırtında sopa kırdı

Belediye başkanından 'dayak' skandalı! Sırtında sopa kırdı

Kritik teması Kremlin duyurdu

Kritik teması Kremlin duyurdu

Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakipleri belli oldu!

Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakipleri belli oldu!

İtalya'da yetişkin site skandalı! Başbakan Meloni dahil birçok isim hedefte...

İtalya'da yetişkin site skandalı! Başbakan Meloni dahil birçok isim hedefte...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.