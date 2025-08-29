İstanbul'da diş kliniğinde korkutan patlama: 2 kişi yaralandı

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde, özel bir diş kliniğinde tüp patlaması meydana geldi. Ataşehir Yenisahra Mahallesi Sütçü Yolu Caddesi'nde bulunan özel bir diş kliniğinde, henüz bilinmeyen bir nedenle patlama yaşandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve Ataşehir Belediyesi'ne bağlı arama ve kurtarma (ATAK) ekipleri sevk edildi.

KORKUDAN BAYGINLIK GEÇİRDİ

Patlama nedeniyle klinikte kısa süreli panik yaşanırken 2 kişinin hafif şekilde yaralandığı, bir kadın çalışanın da korkudan baygınlık geçirdiği öğrenildi.

İNCELEME BAŞLADI

Yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılırken baygınlık geçiren çalışan, sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

