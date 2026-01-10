HABER

İstanbul'da ele geçirildi: Ağırlığı 564 kg, değeri 1 milyar 945 milyon lira!

Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Muhafaza ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda Meksika’dan gelerek transit olarak Avusturalya’ya gidecek olan bir kargo gönderisinde ve İran’dan gelen tır aracında kilolarca uyuşturucu madde yakalandığını açıkladı. Uyuşturucuların toplam 1 milyar 945 milyon lira değerinde olduğu belirlendi.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri uyuşturucu tacirlerine karşı operasyonlarını sürdürüyor.

AVUSTURALYA'YA GİDECEKTİ

Bu kapsamda bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yılın ilk günlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, İstanbul Havalimanı’nda; Meksika’dan gelerek transit olarak Avusturalya’ya gidecek olan bir kargo gönderisinde; 443 kilogram metamfetamin, Gürbulak Gümrük Kapısı’nda; İran’dan gelen tır aracında; 63 kilogram sıvı metamfetamin, 33 kilogram esrar, 25 kilogram afyon sakızı cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi" ifadeleri kullanıldı.

YAKLAŞIK 1 MİLYAR 945 MİLYON LİRA DEĞERİNDE

Ekiplerin mücadelesini 2026 yılında da kararlılıkla sürdüreceği vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında etkin risk analizi ve hedefleme faaliyetleri sonucu riskli olarak değerlendirilen taşıtlar ve gönderiler üzerinde hem fiziki temassız kontrol sistemlerimizle (X-RAY) hem de hassas burunlu narkotik dedektör köpeklerinin katılımıyla gerçekleştirilen detaylı aramalar sonucunda, yaklaşık 1 milyar 945 milyon lira değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Terörizmin finansmanı ve kara paranın aklanmasının önlenmesi hedefi başta olmak üzere uluslararası suç örgütlerin finans kaynağı olan uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadeleyi öncelikli hedef olarak belirleyen Gümrükler Muhafaza Teşkilatımız kararlı mücadelesine 2026 yılında da aralıksız sürdürecektir."Kaynak: İHA

