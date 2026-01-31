HABER

İstanbul'da feci kaza! 13 yaralı

İstanbul Kurtköy'de bir tur şirketine ait midibüs yol kenarında park halinde bulunan TIR'a arkadan çarptı. Kazada 3'ü ağır 13 kişi yaralandı.

İstanbul'da feci kaza! 13 yaralı

Pendik Kurtköy bağlantı yolu D-100 Karayolu'nda bir tur şirketine ait midibüs yol kenarında park halinde bulunan TIR'a arkadan çarptı. Kazada 3'ü ağır 13 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Kazayla ilgili İstanbul Valiliği'nden yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "31 Ocak 2026 günü 16:30 sıralarından Pendik ilçesi Kurtköy bağlantı yolu E5 istikametinde bir tur şirketinde ait midibüsün yol kenarında park halinde bulunan TIR'a arkadan çarpması sonucunda kaza meydana gelmiştir. Kazada 13 kişi yaralanmıştır. Yaralılar olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır" denildi.
