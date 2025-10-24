HABER

İstanbul’da fırtına alarmı! Bakanlık, valilik ve Meteoroloji'den peş peşe uyarılar: O saatlere dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ardından İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Valiliği'nden fırtına ve kuvvetli sağanak yağış uyarıları peş peşe geldi. Özellikle akşam saatlerine dikkat çekilen uyarıda vatandaşlara "Olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olun" denildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Uşak ve Elazığ çevrelerinin yağmur ve sağanak, yurdun batı kesimlerin yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Edremit Körfezi ile akşam saatlerinden itibaren İstanbul ve zamanla Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının yurdun doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege'de yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Edremit Körfezi ile akşam saatlerinden itibaren İstanbul ve zamanla Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BAKANLIK UYARDI

İçişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan payaşımda, "İstanbul'un Avrupa Yakası'ndan itibaren başlayacak olan gök gürültülü sağanak yağışların, akşam ve gece saatlerinde başta boğaz çevresi olmak üzere il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.

Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz." ifadelerine yer verildi.

VALİLİKTEN DE UYARI GELDİ

Bir uyarı da valilikten geldi. İstanbul Valiliği'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Meteorolojiden İstanbul’a sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı son değerlendirmelere göre;

Cuma öğle saatlerinden sonra “İstanbul'un Avrupa Yakası'ndan” itibaren başlayacak olan gök gürültülü sağanak yağışların, akşam ve gece saatlerinde başta boğaz çevresi olmak üzere ilimiz genelinde kuvvetli olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Anahtar Kelimeler:
meteoroloji İstanbul Fırtına bakanlık valilik
