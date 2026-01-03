HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İstanbul'da fırtına! Küçükçekmece’de şiddetli rüzgar çatıyı uçurdu

Küçükçekmece’de etkili olan şiddetli rüzgar, 5 katlı bir binanın çatısı uçurdu. Savrulan çatı park halindeki 3 araca zarar verdi

İstanbul'da fırtına! Küçükçekmece’de şiddetli rüzgar çatıyı uçurdu

Olay, saat 19.00 sıralarında Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi Çam Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şiddetli rüzgar nedeniyle bir binanın çatısı yerinden koparak savruldu. Uçan çatı önce karşı binanın çatısının üzerine düştü ardından sokakta park halinde bulunan araçların üzerine isabet etti. O sırada sokakta kimsenin bulunmaması faciayı önledi. Yaşanan olayda üç araçta hasar oluşurken, çöken çatı nedeniyle sokak trafiğe kapatıldı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay anı bir iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansırken, ekipler, düşen çatının sokaktan kaldırılması için çalışmalarına devam ediyor.

"ARAÇLARIMIZ HASAR GÖRDÜ"

Olay sonucu aracında hasar oluşan İbrahim Keskin isimli vatandaş, "Şiddetli rüzgar nedeniyle çatı uçtu, araçlarımız hasar gördü. Önce karşı binanın çatısına düşüyor ardından sokağa araçların üzerine düşüyor. Yaralı yok araçlarımızda hasar var sadece" dedi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Zorlu yollar aşıldı, evde bakım hastasına zamanında müdahaleZorlu yollar aşıldı, evde bakım hastasına zamanında müdahale
Manisa'da 59 yaşındaki kadından haber alınamıyorManisa'da 59 yaşındaki kadından haber alınamıyor

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Fırtına
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Türkiye’den dünyayı şaşırtan soğuk rekoru! Sibirya bile geride kaldı: Göle -36, Yakutsk -32

Türkiye’den dünyayı şaşırtan soğuk rekoru! Sibirya bile geride kaldı: Göle -36, Yakutsk -32

Küçükçekmece’de silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

Küçükçekmece’de silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

Beşiktaş stadına mirasçı çıktı! 'Arazi bizim' iddiası: Mahkeme kabul etti

Beşiktaş stadına mirasçı çıktı! 'Arazi bizim' iddiası: Mahkeme kabul etti

Programa çıkmadı! Müge Anlı kötü haberi verdi! 'Apar topar ameliyata alındı'

Programa çıkmadı! Müge Anlı kötü haberi verdi! 'Apar topar ameliyata alındı'

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

Para transferlerinde "yeni dönem" ertelendi

Para transferlerinde "yeni dönem" ertelendi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.