İstanbul'da gece boyu deprem... Vatandaşlar geceyi sokaklarda geçirdi!

İstanbul'da 23 Nisan öğlen saatlerinde meydana gelen 6.2'lik deprem sonrası Megakent'te yaşayanlar adeta rahat nefes alamıyor. Birbiri ardına meydana gelen depremler İstanbulluları endişelendirirken, depremin çok hissedildiği birçok ilçede vatandaşlar evlerine giremiyor.

PEŞ PEŞE DEPREMLER!

Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremin hissedildiği ilçelerde vatandaşlar sokağa döküldü.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 20.33’te merkez üssü Marmara Denizi Büyükçekmece açıkları olan 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntı yerin 7.01 kilometre derinliğinde meydana geldi.

VATANDAŞLAR GECEYİ SOKAKLARDA GEÇİRDİ

Esenyurt, Büyükçekmece ve Arnavutköy, Küçükçekmece, Zeytinburnu gibi ilçelerde sarsıntıyı hisseden vatandaşlar sokağa çıktı.

İSTANBUL GÜNE DEPREMLE BAŞLADI

Saat 08:09 itibari ile merkez üssü Silivri açıkları olarak duyurulan 3.1 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi.