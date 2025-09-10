HABER

İstanbul'da haftanın üçüncü iş gününde trafik felç! Yoğunluk yüzde 72'ye çıktı

İstanbul'da haftanın üçüncü iş gününde sabah saatlerinde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu. İBB Cep Trafik Haritası verilerine göre, saat 08.30 itibarıyla kentteki trafik yoğunluğu yüzde 62 olarak ölçüldü. Avrupa Yakası'ndaki yoğunluk yüzde 54'lerde seyrederken, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 72'ye çıktı.

İstanbul'da haftanın üçüncü iş gününde trafik felç! Yoğunluk yüzde 72'ye çıktı

Yaz tatilinin sona ermesinin ardından hafta başında başlayan 2025-2026 eğitim öğretim yılı dolayısıyla kentin Anadolu ve Avrupa yakalarında D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarında trafik yoğunluğu arttı.

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolunun Cevizlibağ ve Mecidiyeköy mevkilerinde Edirne ve Ankara istikametlerinde trafik yoğun seyrediyor.

D-100 kara yolunda Yenibosna'da başlayan trafik yoğunluğu, Küçükçekmece'de Sefaköy rampasına kadar etkili oluyor. Basın Ekspres Yolu'nda da her iki yönde trafik ağır ilerliyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Anadolu Yakası'na geçişte trafik yoğunluğu Çağlayan'dan başlıyor.

İstanbul da haftanın üçüncü iş gününde trafik felç! Yoğunluk yüzde 72 ye çıktı 1

Anadolu Yakası'nda ise D-100 kara yolunda Kartal ile Kadıköy arasında her iki yönde araç yoğunluğu yaşanıyor.

ARAÇLAR GÜÇLÜKLE İLERLİYOR!

TEM Otoyolu'nda Sancaktepe ile Ataşehir, Şile Otoyolu'nda ise Altunizade ile Ümraniye arasında araçlar güçlükle ilerliyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde Uzunçayır ve Altunizade mevkilerinde, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde de Ümraniye ve Kavacık mevkilerinde araçlar ağır ilerliyor.

İstanbul da haftanın üçüncü iş gününde trafik felç! Yoğunluk yüzde 72 ye çıktı 2

Öte yandan toplu taşıma kullanarak işe ve okula gitmek isteyenler, aktarmaların yoğun yapıldığı metro, metrobüs ve otobüs duraklarında yoğunluğa neden oluyor.

İBB Cep Trafik Haritası verilerine göre, saat 08.30 itibarıyla kentteki trafik yoğunluğu yüzde 62 olarak ölçüldü. Avrupa Yakası'ndaki yoğunluk yüzde 54'lerde seyrederken, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 72'ye çıktı.

