HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İstanbul'da helikopter destekli 'Huzur İstanbul' denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü il genelinde eş zamanlı olarak 'Huzur İstanbul' denetimi yaptı. Beyoğlu'nda yapılan denetimde sürücü ve yolculara Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.

İstanbul'da helikopter destekli 'Huzur İstanbul' denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü il genelinde Asayiş Şube Müdürlüğü, ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Deniz Limanı ve Özel Harekat şube müdürlüklerine bağlı ekiplerin katıldığı 'Huzur İstanbul' denetimi gerçekleştirdi.

İstanbul da helikopter destekli Huzur İstanbul denetimi 1

Taksim Meydanı'nda saat 20.00 itibariyle başlayan denetimlerde durdurulan araçlar didik didik aranırken, sürücü ve yolcuların kimlik kontrolleri ve Genel Bilgi Toplama (GBT) yapıldı.

İstanbul da helikopter destekli Huzur İstanbul denetimi 2

Denetime polis helikopteri de havadan destek verdi. (DHA)
Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Yerlikaya açıkladı: "Ülkesine gönüllü geri dönüş yapan Suriyeli sayısı 1 milyon 190 bin 172 oldu"Bakan Yerlikaya açıkladı: "Ülkesine gönüllü geri dönüş yapan Suriyeli sayısı 1 milyon 190 bin 172 oldu"
Keban Baraj Gölü'nde kaybolmuştu! Cansız bedeni bulunduKeban Baraj Gölü'nde kaybolmuştu! Cansız bedeni bulundu

Anahtar Kelimeler:
istanbul emniyet müdürlüğü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kerem Aktürkoğlu'nun 12 yıl önceki fotoğrafı sızdırıldı! Hangi takımı tuttuğu da ortaya çıktı...

Kerem Aktürkoğlu'nun 12 yıl önceki fotoğrafı sızdırıldı! Hangi takımı tuttuğu da ortaya çıktı...

Sergen Yalçın ayağının tozuyla ayrılığa izin verdi! Beşiktaş'tan İtalya'ya gitti

Sergen Yalçın ayağının tozuyla ayrılığa izin verdi! Beşiktaş'tan İtalya'ya gitti

Küçükçekmece'de güzellik merkezlerine operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Küçükçekmece'de güzellik merkezlerine operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Ordu’da 'patpat' faciası: 3 ölü, 4 yaralı

Ordu’da 'patpat' faciası: 3 ölü, 4 yaralı

Gazze tezkeresi Meclis'te kabul edildi

Gazze tezkeresi Meclis'te kabul edildi

29 görüntülü sohbet ve flört uygulamasına erişim engeli

29 görüntülü sohbet ve flört uygulamasına erişim engeli

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.